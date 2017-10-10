《路透精英汇》OPEC秘书长称看到油市再平衡的明确证据 需求前景光明

路透伦敦10月9日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一表示，由于OPEC坚守限产协定，石油市场正在迅速重新平衡，已经几乎完全消除精炼油品供应过剩的情况。

巴尔金都还指出，美国页岩油产量增长相较2017年上半年已有所放缓，而且在减产努力的推动下，全球需求增长可能进一步上修。

“有明确证据表明，市场正在恢复平衡，”巴尔金都为本周将举行的路透全球商品峰会录制的演讲中称。

“全球去库存进程继续推进，陆地与海上库存都是如此；近几个月的正面进展显示，不仅去库存进程加快，而且所有地区的库存都大幅减少。”

油价已寻获支撑，9月底时达到了每桶近60美元，为两年多来最高水平。但布兰特原油周一报55美元，仍是2014年中期的一半。

OPEC曾表示，8月经济合作暨发展组织(OECD)国家石油库存较五年均值高出1.7亿桶，1月时曾高达3.4亿桶。

巴尔金都在演讲中称，这高出的1.7亿桶库存中有1.45亿桶原油，但成品油库存正在接近所期望的水平。

“仅有2,500万桶是成品油，几乎与五年平均水平相当，”他说道。

**布兰特原油逆价差起作用**

巴尔金都表示，浮动储油装置的库存水平也在下降，布兰特原油价格转向逆价差结构。逆价差是指石油的即期交货成本高于期货成本，导致存储原油无利可图。

“浮式原油库存自年初以来估计减少4,000万桶，正价差自6月以来缩窄，随后布兰特原油于9月第二周明显转为逆价差亦有所助益，”他称。

“这股趋势显然将使得继续储存原油无利可图。”

石油需求意外偏高，令一些预测人士跌破眼镜。OPEC在最新的月报当中调高今明两年石油消耗量预估，而这样的情势发展可望持续下去。

“需求上修的情况很有可能成为持续性的趋势，”巴尔金都表示。

OPEC同时预估，美国页岩油产量增长将放缓。

OPEC及其盟友正在考虑在2018年3月到期后继续执行减产协议。OPEC将于11月30日在维也纳召开决策会议。(完)