FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《路透精英汇》OPEC秘书长称看到油市再平衡的明确证据 需求前景光明
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月10日 / 凌晨12点32分 / 9 天前

《路透精英汇》OPEC秘书长称看到油市再平衡的明确证据 需求前景光明

1 分钟阅读

2017年7月24日，俄罗斯圣彼得堡，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都出席产油国会议。REUTERS/Anton Vaganov

路透伦敦10月9日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一表示，由于OPEC坚守限产协定，石油市场正在迅速重新平衡，已经几乎完全消除精炼油品供应过剩的情况。

巴尔金都还指出，美国页岩油产量增长相较2017年上半年已有所放缓，而且在减产努力的推动下，全球需求增长可能进一步上修。

“有明确证据表明，市场正在恢复平衡，”巴尔金都为本周将举行的路透全球商品峰会录制的演讲中称。

“全球去库存进程继续推进，陆地与海上库存都是如此；近几个月的正面进展显示，不仅去库存进程加快，而且所有地区的库存都大幅减少。”

油价已寻获支撑，9月底时达到了每桶近60美元，为两年多来最高水平。但布兰特原油周一报55美元，仍是2014年中期的一半。

OPEC曾表示，8月经济合作暨发展组织(OECD)国家石油库存较五年均值高出1.7亿桶，1月时曾高达3.4亿桶。

巴尔金都在演讲中称，这高出的1.7亿桶库存中有1.45亿桶原油，但成品油库存正在接近所期望的水平。

“仅有2,500万桶是成品油，几乎与五年平均水平相当，”他说道。

**布兰特原油逆价差起作用**

巴尔金都表示，浮动储油装置的库存水平也在下降，布兰特原油价格转向逆价差结构。逆价差是指石油的即期交货成本高于期货成本，导致存储原油无利可图。

“浮式原油库存自年初以来估计减少4,000万桶，正价差自6月以来缩窄，随后布兰特原油于9月第二周明显转为逆价差亦有所助益，”他称。

“这股趋势显然将使得继续储存原油无利可图。”

石油需求意外偏高，令一些预测人士跌破眼镜。OPEC在最新的月报当中调高今明两年石油消耗量预估，而这样的情势发展可望持续下去。

“需求上修的情况很有可能成为持续性的趋势，”巴尔金都表示。

OPEC同时预估，美国页岩油产量增长将放缓。

OPEC及其盟友正在考虑在2018年3月到期后继续执行减产协议。OPEC将于11月30日在维也纳召开决策会议。(完)

编译 徐文焰/王琛/龚芳; 审校 许娜/张荻

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below