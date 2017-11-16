《路透精英汇》科技业泡沫才刚开始酝酿而已--RLAM经理人Greetham

路透伦敦11月15日 - 资产管理公司Royal London Asset Management(RLAM)周三表示，新一波科技股的泡沫才刚开始酝酿，而非接近高峰。

资料图片：2016年11月，资产管理公司RLAM多重资产业务主管Trevor Greetham参加路透全球投资人展望峰会。REUTERS/Luke MacGregor

该公司旗下多重资产业务主管Trevor Greetham同时表示，中国经济是在有序调控下放缓，这对股市料是有利的。

Greetham同时在2018年路透全球投资人展望峰会表示，英镑面临英国退欧的巨大双向风险，他同时不排除英国退欧遭到逆转的可能；他管理的生活及养老基金资产配置规模约500亿英镑(650亿美元)。

Greetham认为尽管中国经济明年可能减慢，但发达市场料保持强劲，故目前仍是加码股票。

“中国放缓，只要可控，其实有些实际上是非常利多的风险题材，能推动股市，这让人想起1990年代，当时就是经济增长强劲的同时大宗商品价格却下滑。”他说道。

“新一波科技股的泡沫才刚开始酝酿，而非接近高峰。”

MSCI明晟全球市场指数今年迄今累计上涨17%，创下纪录高点。科技股为这波涨势推波助澜，标准普尔500指数科技股同期累计涨幅近37%。

不过Greetham称，尽管该类股看起来“有点过热”，但价格还没涨到像1990年代那么“荒谬”的程度。

“比特币是目前唯一看起来像当年互联网泡沫的资产，”他表示。

至于英镑，他认为，鉴于英退结果呈二元化，该货币面临较大双向风险。“极少见到像现在这样围绕英镑的不确定性程度，”他表示。

根据他所使用的几个不同基准，他的英镑持仓目前接近于中性。

“如果英镑波动率开始上升...我们会降低对英镑的曝险，波动率再次下降时，我们会对那些部位平仓。所以我们会根据波动率的情况，在略微低配和更加低配之间切换。”

Greetham称，如果英国无协议退欧，则可能会带来另一场类似退欧公投那样的冲击波，英镑可能会因此遭遇10-15%的跌幅。

但他认为2018年最大的外部风险是大宗商品引领的通胀冲击。“(这)可能会为中国带来重大增长惊喜，可能在中东地区引发供应问题。所以我们较为关注沙特的局势，”他表示。

其他布仓情况：

* 高配全球高收益债但可能逐步减仓

* 已在减仓新兴市场股票并加码日股

* 一直低配大宗商品，现正在买入向中性迈进 (完)