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《路透精英汇》美国减税计划短期或有提振效应 之后经济恐现疲弱
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2017年11月20日 / 凌晨1点54分 / 2 天前

《路透精英汇》美国减税计划短期或有提振效应 之后经济恐现疲弱

2 分钟阅读

路透纽约11月17日 - 投资人在纽约举办的路透全球2018年投资展望峰会上表示，减税或许能短暂助美国经济一臂之力，但这种“高糖效应”可能会在未来造成更大的问题。

美股今年已大涨，部分是因为看好总统特朗普的减税承诺将会付诸实现。但尽管峰会上的投资人认为减税将持续拉抬股市并有助于企业表现，一些人却质疑时间点是否合适，并担心对美国赤字所带来的影响。

“我担心的是高糖效应，你可能反而因此摔得更重，”PGIM固定收入主管暨资深投资员Gregory Peters表示。“我不知道此刻是否有必要。”

美国众议院共和党议员和参议院本月稍早公布了将企业税从35%降至20%的减税方案。众议院自家版本于周四通过，参议院一委员会则表决自家版本并送交参议院全体议院，将在11月23日感恩节假期过后进行表决。

Peters表示，“美国目前处于财政上理应做好整顿的过程中”，他并称，如果财政出现恶化，那么当你最需财政刺激时，将无法使用。

投资人不预计美国近期会出现衰退，但他们认为股市市值扩大有可能造成修正，并对经济产生涟漪效应。

太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问方艾硕(Joachim Fels)表示，如果国会实施的减税过度刺激经济，则有可能会加速衰退，而国会议员本可用来对抗下波衰退的弹药也会被用光。他表示，这可能会“为目前短暂的荣景铺平道路...但在2019年或2020年就有可能陷入衰退。”

“我不认为目前这个阶段需要减税，”方艾硕表示，“这个阶段减税，将使得过度刺激经济的风险升高。”

根据国会税务分析师，两项议案都将令未来十年每年预算赤字增加1.5万亿美元，国债增加20万亿美元。

白宫发言人Sarah Sanders周四表示，新税将成为经济的“火箭燃料”。

贝莱德(Blackrock) (BLK.N)执行长Larry Fink表示，他的担忧在于外资购买美债的潜在长期问题。

根据美国财政部最新数据，中国与日本在8月外资持美债规模排行榜上分别居于第一和第二。

“随着人口年龄增长，这些国家(中国与日本)将由储蓄型社会转为消费型社会，”Fink表示，“我所担心的是我们的债务对外资的依赖程度，这应该是个值得警惕的问题。人口老龄化的问题也将影响这些国家。”

Avenue Capital Group联合创始人Marc Lasry预期，按计划减税还可能对消费支出不利。

“对企业而言是(有利)的，但我真的认为它对消费者会有负面影响，”Lasry说，因为一些人的税负会加重。

虽然共和党坚称其目标是帮助中产阶级，但民主党指出，颇受欢迎的税款扣减政策被取消，说明税改立法侵蚀了这部分纳税人的利益。

参议院版本的税改计划还保证将永久降低公司税，但只会暂时调降个人和小企业税率。

白宫经济顾问委员会的一篇分析报告认为，调降公司税将促使企业投资于新设备并招聘更多技术工人。然而一些美国企业却表示，他们将把因税改而增加的资金用于回购股票、偿还债务以及其他对股东有利的举措。(完)

编译 戴素萍/陈宗琦/徐文焰；审校 李婷仪/王颖/王丽鑫

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