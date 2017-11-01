iPhone X获评为历代最佳 脸部辨识功能运作基本正常

路透10月31日 - 苹果(AAPL.O)iPhone X的第一批评测出炉，各界热切期待的这支新机一致被评为历代最佳iPhone，不过部分评测者指出新的脸部辨识系统FaceID有潜在的小问题。

11月3日正式上市前，iPhone X的供应情况与新系统的精确度最为外界担忧，FaceID力求能胜过三星手机脸部辨识解锁的功能。材质方面，此番经过重新设计的iPhone X采用了玻璃与不锈钢。

起价999美元的iPhone X是苹果历来推出最昂贵的手机，不过根据分析师说法，目前已呈现明显的供不应求。

“它很薄、很强大，对手机照相功能的诸多构想都很大胆，它把手机的设计语汇推进到一个全新的境界，”Verge的评测人员Nilay Patel这么说。

周二苹果股价最高上涨1.4%，触及纪录高位169.09美元。

iPhone X取消了之前版本中关键的home键。

指纹传感器也取消了，取而代之的是脸部身份识别，这个功能在一个前置“TrueDepth”红外线摄像头的帮助下通过识别人脸对手机解锁。

那么人脸识别系统怎么样呢？评测者们有保留意见。

这个功能在用户改变外表的情况下仍然管用，比如戴上太阳镜，但如果一些重要面部特征模糊的情况下就无法使用。

“我让至少五个同事都试了，他们通过脸部识别都无法解锁，不过他们都和我长得一点不像，”CNET评测者Scott Stein说。

评测者称，苹果建议这个系统在距离脸部25-50厘米效果最好。(完)