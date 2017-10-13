力拓澳洲焦煤资产吸引投资者财团竞购--消息人士

路透伦敦10月12日 - 消息人士对路透表示，包括私募股权公司Apollo Global Management和加拿大养老金计划(CPP)在内的一群投资者，正在竞购矿业巨擘力拓(RIO.L)拟出售的煤炭资产，售价或可达到20亿美元。

Kestrel及Hail Creek焦煤矿场出售案由瑞士信贷负责，是力拓(RIO.AX)退出澳洲煤矿业务、聚焦铁矿石、铜矿和铝矿的部分计划。

有意竞购者需在12月8日前提出初步出价提案。

两名消息人士称，Apollo Global Management和CPP已加入美国煤企Xcoal Energy & Resources及一名前嘉能可(GLEN.L)高层的队伍，出价竞购该资产。

他们并指出，英美资源集团(AAL.L)曾表达兴致，但炼焦煤前景恶化，可能阻却其在12月提出正式投标；炼焦煤第三季合约价下跌5%。

一名消息人士称，澳洲Whitehaven Coal也可能提出收购。

各界认为力拓拥有业界最强的财务体质，因其债务不多、低成本铁矿石业务带来的现金流不断增加、且可能增加资产出售。

力拓、英美资源集团及Whitehaven Coal未予置评。目前尚无法取得Apollo、XCoal Resources及CPP的评论。(完)