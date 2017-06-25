嘉能可提高竞价 与中国兖煤争夺力拓旗下澳洲煤矿资产

路透6月23日 - 矿业和贸易巨头嘉能可(GLEN.L)周五做出回击，将对力拓(RIO.AX)(RIO.L)下属澳洲煤矿资产的收购报价提高至26.75亿美元。本周早些时候，力拓表示倾向于中国企业的收购。

周二力拓选择中国兖州煤业控股子公司兖煤澳大利亚(Yancoal)(YAL.AX)为力拓旗下Coal & Allied Industries(C&A)的买家，作价24.5亿美元。这个结果让出价更高的嘉能可大感意外。

嘉能可说，该公司最新的报价至少较兖煤的出价高出2.25亿美元，而且交易完成时将全额支付现金，不延迟付款。

力拓证实已经收到嘉能可的最新报价，将给予“相应的考虑”。

力拓称，根据是否接受嘉能可的新报价，该公司可能将定于周二的会议延期，给兖煤两天时间提交新报价。

虽然需要获得并不繁多的监管批准，但嘉能可表示有信心获得通过，并拿出2.25亿美元保证金，如果交易未通过，嘉能可将失去该保证金。

嘉能可一直希望收购力拓在Hunter Valley的煤矿资产，因为该矿与嘉能可的现有煤矿相接，这样有协同增效的可能性，还可以将煤炭混合使价值最大化。

分析师们称，力拓与全球最大大宗商品市场--中国有很深的渊源，因此力拓不希望破坏这层关系，但嘉能可的报价显然更高。

“我们需要看兖煤是否会提高报价，否则力拓将很难拒绝嘉能可的新报价，”Investec的分析师Hunter Hillcoat表示。(完)