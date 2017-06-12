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嘉能可对力拓猎人谷煤矿提出的收购价高于兖煤澳洲
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2017年6月12日 / 凌晨2点29分 / 2 个月前

嘉能可对力拓猎人谷煤矿提出的收购价高于兖煤澳洲

路透新闻部

1 分钟阅读

路透6月9日 - 嘉能可(Glencore)(GLEN.L)周五称，已向力拓(RIO.L)(RIO.AX)在澳洲猎人谷的煤矿提出现金价25.5亿美元的收购要约，出价高于高于兖煤澳洲(Yancoal Australia)(YAL.AX)。

这宗大规模的长期资产是嘉能可现持矿产的补充，嘉能可预测煤需求将持续下去，尤其是亚洲的需求，尽管出于环保原因，煤这种污染最严重的化石燃料遇到普遍的抵制和反对。

1月时，力拓曾表示正向兖煤澳洲出售其持有的Coal & Allied Industries Limited (C&A)权益，作价24.5亿美元。

据相关条款，若有另一方报出更优的价格，力拓可与这方协商出售事宜。

嘉能可的出价较兖煤高出1亿美元，而且全部是现金，但力拓必须给兖煤一个还价的机会。

力拓在声明中称，已收到嘉能可的报价，将“适时”做出回应。

分析师表示，嘉能可一直对这些资产感兴趣，预计其出价可能成功。

“我们预计力拓不会拒绝该报价，除非是认为这将损害其与中国的良好关系，”Investec的分析师Hunter Hillcoat称。

嘉能可提出的收购报价分为20.5亿美元首付以及五年内分期支付5亿美元两部分。若在6月26日的最终期限前未达成约束性出售协议，该报价将自动失效。(完)

编译 白云/许娜；审校 李婷仪/张荻

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