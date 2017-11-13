港报财经评论：税改忽然叹慢板，借势炒转Risk Off--信报11月13日

税改忽然叹慢板 借势炒转Risk Off/ 习广思

美股受消费信心减弱拖累，连续两日回落，高息债ETF价格跌势稍见缓和，欧洲及巴西等新兴国家的股市则加速向下。资金开始从高风险资产撤退，例如当炒的比特币经上周四急跌后，上周五再挫4.5%，回到6,825美元，在48小时内暴泻逾1,000美元。

高风险资产价格回落，与美国税改方案被拖延有一定关联，当「好消息」延迟落实，要把资产再炒上又能找人接火棒便困难得多。上周四《华盛顿邮报》引述消息人士称，为满足参议院规定，共和党议员正考虑把税改计划的核心措施延迟一年实施。美国财长努钦也称，倾向在明年启动企业税率调整。报道出街后，早已收到风声的金融市场倍添波动，先是日本股市上周四高低波幅达5%，到了美股交易时段，道指一度急挫200点，其后于低位抽升，收市跌100点。

美国税改方案要延迟一年落实，理论上是较大的利淡消息，美股却只跌了半日便回稳，反映消息未如预期般很淡。事实上，过去一段时间的美股升浪，缴交较高税率的巨企不见得特别受捧，交低税率的企业亦未见因而重新跑赢，业绩好坏才是影响美股的最重要元素。

财经网站MarketWatch早前对道指成分股30间企业作出统计，计算出企业过去5季的利得税中位数，迪士尼（Disney）、麦当劳（McDonald‘s）等知名企业缴交税率达33%，接近35%的最高税率。全球最大市值企业、在海外坐拥逾2,000亿美元现金的苹果（Apple），过去5季实际税率中位数为26%，属中游位置。至于IBM及通用电气（GE）的实际税率更低，过去5季中位数分别为10%及1%，受惠税改有限。IBM上月18日公布业绩，绩后股价裂口急升，随后最多升了10%，惟在高位维持不了多久，至今几近打回原形。GE是道指中最弱股份之一，长跌长有，股价同税改关系似乎不大。

税改另一个争议点是最高个人所得税率，共和党已经妥协，决定维持在39.6%。共和党去年曾提出把该税率降至33%，今年较早时公布税改纲要时改为只降至35%，最新发展是预计维持该税率不变。

美国总统特朗普此前一再强调，这次推动税改目标是为中产阶层与企业大幅减税，但当共和党于9月发布税改纲要，打算把个人所得税阶从目前7级简化为3级，分别为10%、25%与35%后，立即引来民主党严厉抨击，指摘共和党以「税改」之名，实际上为富人大幅减税，中产阶层受惠有限。根据立场偏向中右翼的华盛顿智库税务基金会分析，扣除减税预计会产生的宏观经济效益后，参议院共和党议员上周四公布的税改方案，将于10年内带来5,160亿美元税务总成本。税务基金会亦发现，这项法案将于10年内导致税收减少1.78万亿美元，通过刺激经济增长，可带来1.26万亿美元的新税收。该估算预计税改令GDP增速长期达到3.7%，工资提高2.9%，创造约92.5万个全职工作岗位等。

以上乐观预测与此前一些悲观预测认为税改对刺激经济增长的边际效益有限，形成强烈对比。无他，不同利益阶层都在为税改进行游说工作，提出不同的假设，也是为了各自的不同政治立场。

特朗普访华之后接着参加APEC会议，其随行的企业家团队在中美企业家对话会上，据称签署了高达2,535亿美元的经贸合作「大单」，官媒形容是既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。

不过，有媒体发现，这些所谓「大单」，很多都是旧闻或者无约束力订单，政治姿势大于实际。例如对中国的300架波音飞机、总价达370亿美元的这份订单，大多由先前签订的协议构成，订单主要来自2013年以来协议购买的部分飞机。上周四公布的涉及多个行业的约15项协议，大都不具备约束力，最终要履行，得再花几年时间交涉才能实现。不过，特朗普一向喜欢摆姿态，拿到逾2,500亿美元的订单，回国后可在Twitter发文炫耀一番，亦可向保守派支持者交代，指自己成功争取缩减中美贸易逆差。

在税改消息公布之前，美国高息债价格跌势加速，新兴市场股市如巴西及墨西哥的股市近期跌幅相当大，最惨烈的当然是比特币，两日蒸发逾千美元。资金何以从当炒资产中急速撤退？投资者宜密切留意各类资产的微妙变化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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