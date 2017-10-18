美国政府未将中国列为汇率操纵国 但仍在监测名单

路透华盛顿10月17日 - 美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持批评态度。

资料图片：2010年11月，中国北京，人民币和美元纸币。REUTERS/Petar Kujundzic

美国财政部发布的半年度汇率政策报告称，没有国家被贴上汇率操纵国的标签，但仍将中国列于汇率政策“监测名单”上，尽管2016年以来中国的全球经常帐盈余便在下降。

报告提到中国对美国巨大的贸易顺差。

“财政部仍对缩减双边贸易顺差缺乏进展感到关切，”财政部在报告中称。“中国仍在大范围实施限制进口商品和服务市场准入的政策。”

4月时被列入监测名单的其它四个贸易伙伴国--日本、韩国、德国和瑞士仍在这一名单上。美国政府称，将台湾从该名单移除，因台湾已缩减了外汇干预规模。

和财政部4月发布的前次汇率报告一样，本次报告也对中国以往压低人民币汇率的做法提出批评。但报告称，中国政府最近为防止人民币突然贬值做了很多努力，这或许帮助了美国。

“货币无序贬值...将对美国、中国乃至全世界的经济产生不利后果，”财政部称。

财政部没有修改奥巴马政府于去年确定的外汇操纵国三大判定标准：在12个月内，与美国双边贸易顺差不低于200亿美元，全球经常帐盈余至少相当于国内生产总值(GDP)的3%，购入外汇持续不少于GDP的2%。

没有国家被认定满足所有三个标准。财政部表示，一个国家如果满足两项标准，或者在美国的总体贸易逆差中占比过大，将被列入观察名单。一旦进入观察名单，这个国家将至少连续两次在汇率报告中留在观察名单上，“以帮助确认其相关表现的改善具有可持久性”。(完)