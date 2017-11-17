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焦点：艾默生将对罗克韦尔的收购报价提高至290亿美元
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2017年11月17日 / 凌晨1点55分 / 1 天前

焦点：艾默生将对罗克韦尔的收购报价提高至290亿美元

1 分钟阅读

路透11月16日 - 美国工业自动化设备企业艾默生电气(Emerson Electric)(EMR.N)对同业罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)现金加股票的收购报价提高到290亿美元，力促后者就此展开协商。

资料图片：2012年2月，加拿大Markham，艾默生加拿大总部大楼上的企业标识。REUTERS/Mike Cassese

之前罗克韦尔自动化拒绝了艾默生的收购意向。罗克韦尔执行长Blake Moret上周表示，他希望公司继续在一个平台上生产工业自动化设备。

“罗克韦尔自动化董事会将一如之前对艾默生提议的做法，将慎重考虑艾默生这次报价，做出其认为最符合公司和罗克韦尔股东利益的决定，”罗克韦尔周四在声明中称。

罗克韦尔股价收涨2.6%至193.61美元。艾默生股价则跌0.14%至59.02美元。

罗克韦尔表示，上个月其已拒绝了艾默生的现金和股票各半、每股215美元的出价。

艾默生周四时表示，最新的每股225美元出价，则包括了现金部分是每股135美元，艾默生股票部分是每股90美元。

“鉴于整体出价提高，且现金部分也增加，我们真的认为这是一个很诱人的报价，”Stifel分析师在研究报告中写道。

艾默生提议将合并后的公司命名为艾默生罗克韦尔，并维持罗克韦尔总部所在的密尔沃基市重要据点，以作为合并后公司的“卓越自动化中心”而继续发挥重要作用。艾默生还称，将把董事人数由10个增至13个，其中三个由罗克韦尔现有董事会任命。

“我们仍相信合并两家公司具有引人瞩目的战略性、运营和财务优势，”执掌艾默生已17年的执行长David Farr在声明中称。

总部位于密苏里州圣路易斯市的艾默生亦估计，这宗合并交易的协同效应总计将超过60亿美元，并表示其预计不存在任何实质性的反垄断问题。

“即便‘产生’60亿美元的协同效应，回报仍将低于平均标准，且将面临罗克韦尔终端市场固有的周期性下行风险，”Cowen and Company旗下研究艾默生的分析师在报告中写道。(完)

编译 李爽/戴素萍/许娜；审校 张荻/李婷仪

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