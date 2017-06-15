独家：俄油与合作伙伴拟向俄罗斯近海能源产业投资逾80亿美元

路透莫斯科6月14日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)向路透表示，俄油及其合作伙伴计划未来五年向俄罗斯发展中的近海能源产业投资4,800亿卢布(84亿美元)。

俄罗斯生产的石油多数来自西伯利亚西部，而该地的油田现正不断消耗，促使企业另觅新田。但受到制裁影响，这个过程变得复杂，西方公司无法协助北极的近海、深水和页岩油项目。

俄罗斯当前的原油日产量约为1,100万桶，略低于去年峰值，因该国加入了石油输出国组织(OPEC)和一些非OPEC产油国的减产队伍。

俄油在回复路透提问的电子邮件中写道，俄油及其合作伙伴计划向近海项目投资4,800亿卢布，其中计划在2017-2021年间向北极近海项目投资2,500亿卢布。

“开发北极大陆架的油气资源，是全球石油生产的未来，也是我们公司重要的优先战略之一，”俄油在电邮中称。俄油是以产量计算全球最大的上市石油公司。

该公司表示，到2050年，北极近海项目预计将占到俄罗斯总产量的20-30%。

俄油并未提及哪些合作伙伴将参与投资。该公司表示，已经拥有俄罗斯的北极地区、远东地区和南部地区的55个近岸区块的许可证。这些地区据信蕴藏着油气资源。(完)