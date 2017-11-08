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台湾货币市场：资金宽松银行间短率往低位靠拢，短票及RP利率持稳
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2017年11月8日 / 凌晨4点20分 / 1 天前

台湾货币市场：资金宽松银行间短率往低位靠拢，短票及RP利率持稳

3 分钟阅读

    * 资金宽松，银行间短率略往低位靠拢
    * 短票利率持稳，开始安排长天期资金
    * 债券RP市场资金偏多，利率均无变化

     记者 罗两莎
    路透台北11月8日 - 台湾银行间短率周三略往低位靠拢。资金调度人士表示，今天资金持续宽松，提存期初拆款需求不大；利率方面，除大型银行维持原利率不变，大型商银及民营银行利率大多往低位靠拢。
    
    他们指出，今天票券商一周拆款利率做在0.35%渐增，惟资金缺口不大，需求不强，大都是到期续做，至于剩余的资金只好排队等待央行冲销。
    
    〞今天只拆出去一点点，打(电话)去大家都不缺钱，只好等下午排老大(央行)，看起来这一旬没有什么需求。〞一大型商银资调人员说。
    
    两位大型银行资调人员均称，持续于拆款市场供应资金，惟需求平平，利率则不变，对票券一周在0.36%。
    
    另一大型银行资调人员则说，资金偏多因而把利率略微下调，对票券商一周自0.36%降为0.35%，〞钱多，顺应市场把利率拉低一些些。〞
    
    票券商资调人员均指出，资金充沛，但缺口很小，一周拆款利率已有不少做在0.35%或0.355%。    
           
 本地时间12:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.190                     30.170    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,818.58                  10,840.34    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.200%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.360%               0.173-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.370%               0.190-0.360%
   
        
    **短票利率持稳*
    
    短票方面，票券商交易员称，今天市场资金还是很多，虽然有少数银行到期未续，但票很快就被抢走，利率则持稳于上日水准。
    
    他们指出，11月应该没有特殊的紧缩因素，且从昨天公布的消费者物价指数低于市场预期来看，短期内央行不致升息；不过，考量12月底的年关因素，最近已开始调控，除逐步降低拆款，亦安排较长天期资金，利率不敢再压低。
    
    〞利率跟昨天一样，跨月大都在0.37-0.38%，不做月内，因为没什么缺口。〞一大型票券商交易员说。
    
    台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%，低于市场预期年减0.25%，并创逾两年新低。]nT8T1KT00H]

    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，同于上日水准；月内在0.35-0.37%，上日亦同。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.38%，成交59.77亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%，成交153.69亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为4,377.5亿台币，发行金额稍晚公布。
    
    本周到期定存单金额共2兆649亿台币，余日分别为：周四8,013.8亿和周五4,037.7亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备负50亿台币，累计超额准备943亿台币、加计前期1%的超额准备2,308亿台币。   
        
    
    **债券RP利率无变化**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，资金依旧偏多，今天RP市场平静无波，利率大致持稳，几乎没有变化。
    
    〞资金还是偏多，利率不变，今天以续做为主。〞一大型证券商交易员说。
      
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦无变化，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%；跨月在0.29-0.30%；在一周以上公司债RP利率方面，利率区间在0.29-0.32%；跨月在0.32-0.34%。(完)

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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