台湾货币市场：拆款利率持稳市场关注外资动向，短票及RP利率持平

* 资金虽不及想像多，拆款利率续持稳 * 票券商未雨绸缪，新增拆款行占额度 * 部分银行抽回资金，惟短票利率持平 * RP市场资金多缺不一，利率无大变化 记者 罗两莎 路透台北12月11日 - 台湾银行间短率周一续持稳。资金调度人士称，今天市场资金平 平，没有想像中的多，尤其是外商银行已出现多缺不一现象，市场关注外资在连续卖超台股 后，后续是否有进一步大举汇出的动作。 他们表示，因市场两大金主均有提供资金，且利率维持于上日水准；但因接下来即是年 关，外资若大举汇出将使市场资金趋紧，各大票券商为未雨绸缪，除到期均续拆外，新增拆 借需求亦渐增。 〞今天钱还好，利率没有什么变化，拆款到期都有续做，因为要占住额度。〞一大型票 券商资调人员说。 一大型银行资调人员说，目前都有提供资金供拆借，除到期续拆，新增需求亦稍微增加 ，利率则不变，对票券商一周在0.38%，银行则在0.30%。 票券商资调人员则称，时值迈入中旬，各银行开始为跨年做准备，资金亦开始有些波动 ，为避免年关太难过，宁可多准备一些钱。 〞都到中旬了，银行端各自要调积数了，他们钱应该是饱饱的，但考量年底因素，大家 会比较谨慎一点。〞前述大型票券商资调人员说。 两位中型银行资调人员均称，整体市场资金虽充沛，但没有想像中宽松，外银因外资汇 出而出现多缺不一现象，让拿钱的银行开始紧张。 〞月中已经这样了，月底怎么办？拿钱的人要开始紧张了。〞一中型民营银行资调人员 说。 对于市场关注近期外资动向，一资深汇银人士称，外资在连续卖超台股后，近来的确有 明显的汇出，但因出口商进场抛汇，加上央行有〞发挥市场调节的力量〞，使台币汇率维持 稳定。 〞FED在降水位，外资开始调节对新兴市场的持股，资金水位慢慢消退，因为预期美元 会转强，资金赶快回去母国(美国)。〞前述资深汇银人士说。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超23.69亿台币， 连 11个交易日卖超共计701.38亿台币；上交易日为卖超67.56亿台币。 本地时间12:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.009 30.015 台湾加权股价指数<.TWII 10,489.16 10,398.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.173-0.280% --一周拆款利率区间 0.173-0.380% 0.175-0.370% --两周拆款利率区间 0.240-0.370% 0.210-0.370% **短票利率大致持平** 短票方面，票券商交易商表示，感觉上今天市场资金比较少一些，部分银行抽回资金， 但因两大银行都有提供资金，利率没有太大变化。 〞各家银行都说要调积数，今天钱走的比较多，也比较不好拿钱。〞一大型票券商交易 员说，〞有一点小紧张，幸好今天缺口不大。〞 一大型银行资调人员则说，最近有新增多一些买票的资金，且期初已经释出不少较长天 期的资金，预估这次年关应该可以顺利过关。 今日30天短票的成交利率在0.38-0.40%，上日在0.38-0.40%，以0.39%最多。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.36-0.40%， 成交86.86亿台币；前日加权平均利率在0.391%，区间在0.35-0.41%，成交73.36亿台币。 今日到期定存单金额为1,009亿台币；央行稍晚将公布今天定存单发行金额。 本周到期台湾央行定存单金额共1兆1,495.5亿台币，余日到期金额分别为：周二903亿 、周三3,593亿、周四2,879亿及周五3,111.50亿。 拆款中心资料显示，周五修正后银行超额准备328亿台币，累计至周日超额准备1 ,524亿台币、加计前期1%的超额准备3,474亿台币。 **资金多缺不一，RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，市场静待本周美国FED利率决策，今天 市场略安静；资金虽呈多缺不一状态，惟整体资金仍偏多，利率亦持平于上日水准。 〞没有什么动静啊，没人来丢钱，也没有人要走钱，大家都在等FED开会，看汇率变化 。〞一大型证券商交易员说。 在票券商方面，交易员称，早盘资金一度不太充裕，但随后来自投信的钱即源源不绝涌 入，使资金略显偏多，利率则无变化。 他们表示，因距离年关只剩下15个营业日，部分银行和投信开始偏保守，尤其是投信公 司考量年关流动性问题，操作上略偏谨慎，致资金略偏少。 〞投信较保守有回钱，寿险公司平平的。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平于上日水准，10天期内公债RP利率 主要在0.30-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；而在跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0 .32%，公司债在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦无大变化，极短天期利率在0.25-0.30%；公债 RP月内利率在0.27-0.30%，跨年利率区间则在0.30-0.32%；公司债月内利率在0.28-0.33%； 跨年主要成交在0.32-0.34%。(完) (审校 杨淑祯)