台湾货币市场：大金主续供资金拆款利率平稳，RP市场须花时间找钱

* 两大银行续供资金，拆款利率平稳 * 外资偏汇出，外商银行拆出趋保守 * 市场资金分配不均，短票利率持稳 * RP市场须花时间找钱，惟利率不变 记者 罗两莎 路透台北7月12日 - 台湾银行间拆款短率周三续呈平稳状态。资金调度人员称，市场资金依旧分配不均，除两家大型银行资金较充沛外，其余银行为多缺不一且略偏紧，尤其是外商银行大多没有多余资金供拆借。 他们表示，今天拆款需求略增温，除到期续做外，新增需求亦不少，且大都是来自银行端的拆借，利率则持平于上日水准。 〞股利要发放了，银行端(资金)有稍微紧一点，有新的需求啦，利率一样、没变。〞一大型银行资调人员说。 两家大型银行资调人员均称，目前有在拆款市场提供资金，且需求不错，但因是提存期初，利率暂无变化。 一商银资调人员则指出，由于近日外资偏汇出，致外商银行资金变得不太充裕，〞我今天问了五、六家外商，大家都说钱平平，没有多余的钱拆给我，可能是下礼拜有两家大公司要发放股利，到时洞会很大。〞 〞钱真的不好拿咧，终于感受到了，今天出去拿钱才发现：怎么这么难啊？〞一中型民营资调人员说。 在票券商方面，他们表示，因今天资金缺口小，拆款以到期续拆为主，且考量下周台积电及台塑化将发放股利，近日资金调度偏向谨慎。 〞台积电现金股利量太大了，外资领到钱动辄跑(汇出)两成，我们还是先准备好，免得到时银行没空理我们。〞一大型票券商资调人员说。 台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币；台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间12:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.461 30.593 台湾加权股价指数<.TWII 10,437.85 10,415.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.190% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.370% 0.180-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.290-0.370% **短票利率大致持稳** 短票方面，交易员表示，今天资金分配仍不均，但因资金缺口较小，很快就能补平，惟有部分银行无法续做，显示银行操作偏保守。 他们并称，随着下周有台积电等高额现金股利将发放，届时市场资金板块可能大挪移，今天已有小型票券以较高的利率到市场拿钱，30天期利率开到0.38%，料短期内利率不易走低。 〞今天缺口不大，钱还算好拿啦，但有人开出比较高的利率。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，少数在0.38%；上日则在0.36-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.361%，区间在0.34-0.38%，成交量为31.61亿台币；前日加权平均利率在0.365%，区间在0.35-0.38%，成交量为70.36亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.363%；利率区间在0.34-0.38%，成交金额41.02亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交量27.64亿台币 今天央行定存单到期金额为1,263.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期金额1,550.5亿，周五为2,077亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备100亿台币，累计超额准备为1,001亿台币、加计前期1%的超额准备2,393亿台币。 **债券RP市场须花时间找钱** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金虽未到紧俏的地步，但也不算宽松，必须花一点时间才能找到钱，利率则持平。 〞最近(银行体系)准备部位不是太多，但老大(央行)只要多放出一点水出来，大家就不会撞到水底下的石头。〞一大型证券商交易员说，〞大咖(重量级)的要发股利了，我们还是小心一点，免得不小心翻船就惨了。〞 不过，在票券商方面，交易员均称，今天市场资金尚属平稳，调度难不算太高，利率亦无变化。 本周有多档债券发行，包括：周三台电发行26亿台币公司债、法国东方汇理银行五年期绿色债券1.2亿美元；周四有墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元；周五中央银行发行两年期定存单，金额预计300亿。 下周交割的债券则有：周二(18日)西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元、周三(7月19日)财政部发行106/5R五年期公债，金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率不变，公债RP利率主要成交在0.30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率持平于上日水准，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0.26-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.35%。(完) (审校 张喜良)