台湾货币市场：短率持稳因台风北移资金面转松，惟RP市场资金有偏紧迹象

* 短率大致持稳，拆款多为到期续做 * 大额需求者先匡钱，今天调度平顺 * 短票利率大持稳，台风不来资金偏多 * RP利率不变，惟资金开始有偏紧迹象 记者 罗两莎 路透台北9月13日 - 台湾银行间短率周三大致持稳；资调人员表示，随泰利台风北移， 金融机构不放台风假，让资调人员都松了一口气，市场资金变多，利率则维持于上日水准； 大型银行对票券商七天期利率在0.34-0.35%，两周在0.36%。 他们指出，今天市场资金需求依旧不旺，票券商因缺口不大，到期亦未全数续做，而缺 口较大的银行因昨天先匡钱，早上调度也变平顺许多。 〞我这里还是缺，继续拿钱，到期都续做，昨天先去匡钱，今天比较顺利。〞一大型银 行资调人员说。 在票券商方面，资调人员称，因台风不来了，大家操作亦不像昨天保守，市场资金偏多 ，利率变化不大。 〞公股和民营都有钱，拆款到期大都有续做，钱很好拿。〞 一大型票券商交易员说， 〞气象局不发布陆上台风警报，大家都放心了，银行不像昨天那么保守，钱变多了。〞 本地时间12:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.031 30.030 台湾加权股价指数<.TWII 10,561.10 10,610.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.182% 0.185-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.350% 0.188-0.360% --两周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.190-0.360% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券商资调人员说，随泰利台风北移，资金调度人员都松了一口气，市场恢 复平静，资金仍旧充沛，利率持稳。 他们表示，原本担心台风来袭，昨天大家都绷紧神经，尽量保留资金供调度，但台风北 移，大家都安心了，市场资金亦恢复先前偏松情况。 〞今天钱很多，但有季底因素，而且我们还是资金需求方，不敢主动降利率，稳稳地做 就好了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率与上日水准相同，主要成交在0.36-0.3 8%；月内利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.36-0.40% ，成交量为18.74亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.31-0.38%，成交量金额57. 29亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.375%，区间在0.28-0.46%，成交量为45.43 亿台币；前日加权平均利率在0.369%，区间在0.29-0.39%，成交量为43.24亿台币。 今天台湾央行定存单到期1,074亿，发行金额下午央行公布。 本周到期央行定存单金额共2兆1,003亿台币，余日分别为：周四8,368.8亿和周五3,876 .7亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备140亿台币，累计超额准备876亿台 币、加计前期1%的超额准备2,488亿台币。 **RP市场略感资金偏紧* 债券附买回(RP)市场方面，交易员说，今天整体资金依旧相当充裕，但部分银行开始调 整积数，略为减少交易，感觉资金已不及往常多，利率则维持不变。 一大型票券商交易员即称，今天开始感受到市场资金不像以往充沛，甚至有点偏紧的讯 号，主要是时值迈入月中，考量季底因素部分银行开始调整积数。 〞今天有点不一样，开始有转紧的迹象，9月下旬可能会偏紧，利率虽然没变，但尽量 引导客做跨月。〞 前述大型票券商交易员说，〞今天跟银行匡钱时有点卡卡的，不像往常 那么宽松了。〞 而在证券商方面，交易员均称，今天市场资金仍宽松，利率则持平于上日水准。 一大型证券商交易员即称，台风不来，大家比较没有那么谨慎了，钱还是很多，利率维 持不变，〞利率没有要到调整的地步，这个时候还是不要随便动利率，以免被别人盯上、做 记号。〞 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率持平于上日水准，月内主要利率区 间落在0.30-0.31%，跨月则在0.31%；而在公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%， 跨月在0.41%。 在票券商与金融机构承作RP利率方面，利率与上日相同，短天期RP利率在0.22-0.23%， 月内公债RP利率在0.26-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0. 29-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 乔艳红)