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2017年11月1日 / 凌晨4点28分 / 1 天前

台湾货币市场：月初效应显现资金趋宽松，拆款短票及RP利率全面微跌

3 分钟阅读

    * 月初效应显现，资金明显趋宽松
    * 大型银行顺应情势，拉低拆款利率
    * 部分票券商试着拉低利率至0.37%
    * 资金大举涌入，债券RP利率略走低

     记者 罗两莎
    路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人士说，今天市场整体资金非
常充沛，拆款需求不大，部分大型银行已顺应市场资金情势，略为调低拆款利率，票券商一
周在0.36-0.37%。
    
    他们表示，月初效应显现，资金明显转趋宽松，且各银行积数大都已调好，一大早就有
不少本地和外商银行开始排队，等待央行收回资金。
    
    〞很松啊，拆款到期都还掉了，只有少量续拆，利率有往下拉。〞一大型银行资调人员
说，〞最近很多外商银行都多钱，一大早就来排队了。〞
    
    他说，随各银行积数大致调整好，资金转趋宽松，因而顺势情势拉低利率，对票券商一
周拆款利率降为0.37%，昨天则在0.38%。
    
    另一大型银行资调人员则称，因提存期还没过，拆款利率暂时维持不变，对票券商一周
仍在0.38%，〞利率已经开出去了，要不要调(降)等明天再说吧。〞
    
    票券商方面，资调人员均指出，资金非常多，拆款利率亦跟着往下调，一周拆款利率大
致在0.36-0.37%，但有少量仍在0.38%。
    
    〞喔！钱超多的，大家都打来问我要不要钱，钱一堆！〞一大型票券商资调人员说。
    
    
 本地时间12:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.171                     30.170    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,799.69                  10,793.80    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.184%               0.176-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.380%               0.176-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.360%               0.330-0.380%
    
    **部分票券商略拉低利率**
    
    短票方面，票券商称，时值进入月初，市场资金更趋宽松，因而试着略为拉低利率至0.
37%，但大部分还是成交在0.38%。
    
    他们表示，因今天是月初，来自寿险公司的巨额资金大举涌入货币型基金，投信公司收
到申购款，只好往外丢，致资金更浮滥。
    
    〞月初，我们有嚐试着用0.37%来做，但大部分还是做在0.38%。〞一大型票券商交易员
说，〞每家都很多钱，就很烦恼啊。〞
        
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%，部分在0.37%；上日主要在0.
380%，少量在0.375%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%，区间在0.375-0.39%，
成交44.08亿台币；前日加权平均利率在0.378%，区间在0.35-0.39%，成交89.06亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为8亿，发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币，余日各有：周四2,835.5亿及周五3,380亿
。
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备444亿台币，累计超额准备1兆1,41
2亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,621亿台币。   
        
    
    **债券RP利率略走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，事实上，昨天下午资金即陆续涌现，投
信、寿险交易员到处打电话〞塞钱〞，但因券不多，只好往外推，利率则暂时维持在原水准
。
    
    〞钱很多，很多人打电话来，我都跟他们说：赶快去别的地方丢。〞一大证券商交易员
，〞至于最后他们是成功还是绝望，就不得而知了。〞
    
    票券商交易员亦称，整体资金非常宽松，利率略往下调，但也有票券商维持原水准。
    
    一大型票券商交易员说，资金源源不绝涌入，但缺口不大，只好〞汰高换低〞，把利率
比较的银行钱退掉。
    
    〞钱又更多了，投信的钱都没有地方塞，利率没有变。〞 另一大型票券商交易员说，
〞这个时间点还没有调利率，基本上是在做功德的。〞
    
    本周紧缩因素为：周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，公债RP利率主要在0.30-0.31%，
上日在0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%，上日亦同。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率略走低，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上
公债RP利率区间在0.26-0.29%，上日则在0.25-0.31%；一周以上公司债RP利率区间在0.29-0
.30%，上日则在0.32-0.34%。（完）   

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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