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#亚洲
December 29, 2017 / 4:09 AM / a day ago

台湾货币市场：年关资金就绪短率持稳，寿险及银行狂往RP市场塞钱

3 分钟阅读

    * 银行间短率持稳，年关资金安排就绪
    * 客户动用贷款额度，新拆款需求略增
    * 短票反应资金充沛，利率微幅往下调
    * RP利率略下滑，因银行和寿险狂塞钱

     记者 罗两莎
    路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周五续持稳；资金调度人士说，今天虽是今年最后一个交易日，但
因各银行积数已大致调整好，加上各大票券商年关资金均已安排就绪，拆款市场亦显得相对平静，除少数银行
因贷款户临时动用额度而需增加拆款外，拆款大都是到期续做。
    
    他们表示，本周因市场两大金主都有供应资金，且大家都提早安排年关所需资金，拆款需求没有预期中强
劲，利率亦不变；预估下周随着年关因素消除，利率有望略为下滑。
    
    〞今天比较清淡，因为很少人把资金落点落在今天，拆款需求不强，只有临时走钱的人来拿。〞一大型银
行资调人员说，〞还是有新增需求，利率不变。〞
    
    票券商方面，资调人员指出，资金缺口不大，且银行、寿险和投信普遍多钱，今天单靠卖票即可过关，因
而少拆款，甚至没做拆款。
    
    〞钱都出来了，今天靠卖票可以过了，正好趁机把拆款额度降下来。〞一大型票券商资调人员说。
       
 本地时间11:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.687                     29.840    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,647.50                  10,567.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.184%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.420%               0.180-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.410-0.410%               0.210-0.430%
  
              
    **短票利率微幅下调**
    
    短票方面，票券商交易员说，今天资金缺口不大，市场钱很多，从银行、投信到寿险都多钱，利率亦跟着
微幅下调，但仍落在区间内。
    
    他们表示，因市场普遍多钱，部分昨天原已匡好的钱，今天只好把部分钱退掉，到期亦无法全数续做。  
  
    
    〞大家都调的差不多了，多出来的钱都想消化掉，都想买券。〞一大型票券商交易员说，〞利率有稍微往
下一些些，但幅度不大。〞
        
    今日30天自保短票成交利率主要在0.41-0.42%，少数在0.40%，上日则在0.42%。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在40-42%，成交61.78亿台币；前
日加权平均利率0.42%，区间在0.40-0.43%，成交60.54亿台币。 
    
    今日央行定存单到期金额为1,728.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备144亿台币，累计超额准备1兆2,325亿台币、加计前
期1%的超额准备1兆4,275亿台币。  
          
            
    **RP利率微幅下滑**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，因市场普遍偏多，银行、投信和寿险业资金大举涌入RP市场
，但券不多，呈钱多券少状况，利率反应市场情况微幅下滑。
    
    〞投信、银行和寿险都一直塞钱，但没有券了，只好一直推、推、推。〞一大型票券商交易员说，〞利率
有往下调一点点，公司债之前有到0.35%，今天在0.34%。〞

    证券商方面，交易员说，今天缺口不大，市场资金多缺不一，大型投信普遍多钱，小型投信则缺钱，寿险
公司因停止较长天期的投资，惟保费却持续涌入，致寿险业普遍多钱，四处找券。
    
    〞寿险还是很多钱，因为已经停止(长天期)投资，资金只能往货币市场塞。〞一大型证券商交易员说，〞
连小寿险都来要券，但没有券啊。〞
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持平于上日水准，跨年公债RP利率主要在0.31-0.32%；公司债公司债
则在0.41-0.42%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率微幅下滑，极短天期利率在0.23-0.25%；公债RP跨年0.30-0.32%，上日
则在0.31-0.35%；公司债跨年主要在0.32-0.34%，上日则在0.32-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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