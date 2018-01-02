台湾货币市场：月初资金宽松银行间短率下滑，短票及RP利率全面走跌

* 银行短率明显下滑，大行下调拆款利率 * 钱多拆款需求不强，银行四处兜售资金 * 短票利率明显走低，大都跌破0.40%大关 * RP市场资金趋宽松，利率下调1-2个基点 记者 罗两莎 路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周二明显下滑；资金调度人士称，随年关因素消除 ，今天市场资金转趋宽松，利率亦跟着走低，一大型银行对票券商七天期拆款利率即自上周 的0.44%，一口气往下调至0.36%，对银行亦自0.38%下调至0.30%。 他们表示，因今天是月初，拆款市场需求疲弱，不仅到期未全数续做，新增需求也不多 ，本月中旬前利率有望进一步下调。 〞拆款没有需求，我们的利率有调回来。〞一大型银行资调人员说，〞利率就先调回来 看看，之后再看市况吧。〞 另一大型银行资调人员亦称，因市场资金偏宽松，利率跟着往下调，对票券商七天期拆 款利率从上周的0.43%往下调至0.39%；对银行则自0.36%调降到0.30%，〞拆款需求不强，利 率可能会再下来一点点。〞 两位大型商银资调人员均称，今天市场钱满为患，一大早外商和本地银行资调人员全员 出动，到处打电话推销资金，惟没有需求，市场非常安静。 〞市场钱很多喔，大概是四天的积数爆表了，很多人打来兜售（资金）。〞前述一大型 商银资调人员说。 票券商方面，资调人员均指出，资金明显偏多，利率恢复到原水准，惟缺口不大，不仅 到期未全数续拆，甚至没做拆款。 〞利率恢复正常了，大概在0.36%到0.39%。〞一大型票券商资调人员说，〞未来三周内 钱应该都不难拿，但之后利率可能会调高，因为要准备过年了。〞 本地时间12:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.613 29.848 台湾加权股价指数<.TWII 10,681.56 10,642.86 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.181% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.181-0.390% 0.184-0.420% --两周拆款利率区间 0.330-0.375% 0.410-0.420% **短票利率下跌** 短票方面，票券商交易员表示，今天资金转趋宽松，月初市场有点无所适从，利率报价 紊乱，但大都已跌破0.40%大关。 他们指出，月初资金缺口小，市场钱又多，除少数银行利率维持不变外，其余均已明显 走跌，本周料将往0.38%靠拢。 〞短票(利率)今天有点乱，听说有些大银行利率不变，还开在0.40%，其他都是在0.38- 0.39%。〞一大型票券商交易员说，〞钱很多，随便你拿，但没有票。〞 今日30天自保短票成交利率主要在0.38-0.39%；上日则0.41-0.42%，少数在0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.43%， 成交63.55亿台币；前日加权平均利率0.417%，区间在40-42%，成交61.78亿台币。 今日央行定存单到期金额为4,333亿，央行稍晚将公布定存单发行金额。 本周到期央行定存单共2兆1,585.9亿台币，余日分别为周三5,377亿、周四8,037.80亿 及周五3,838.10亿。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备105亿台币，累计至本周一超额 准备1兆2,753亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,703亿台币。 **RP利率明显走跌** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，随资金明显转趋宽松，利率亦反应资金 情势往下调1至2基点。 〞钱爆多的，利率有下来，但没有暴跌啦。〞一大型票券商交易员说。 证券商方面，三位大型证券商交易员均称，年关一过资金即转为偏多，从银行、寿险到 投信普遍多钱，利率则回到起涨点，较上日往下调1-2个基点。 〞钱偏多，基金要丢钱，但没券，利率又回到起涨点。〞一大型证券商交易员说，〞我 们没把利率再往下杀，接下来要准备过年了。〞 今日证券商与金融机构成交债券利率全面走低，公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日则 在0.31-0.32%；公司债公司债在0.40-0.41%，上日主要在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率明显下跌，极短天期利率仍在0.23-0.25%；公债 RP主要在0.27-0.30%，上日在0.30-0.32%；公司债主要在0.29-0.33%，上日则在0.32-0.34% 。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)