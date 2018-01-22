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January 22, 2018 / 5:08 AM / a day ago

台湾货币市场：跨月拆款利率持稳，国际债交割带动公债RP利率走高

3 分钟阅读

    * 跨月拆款利率持稳，跨农历年拆款以到期续做为主
    * 票券商缺口不大，惟银行与寿险短票需求也不高
    * 国际债券密集交割，带动公债RP利率微幅走高

     记者 董永年
    路透台北1月22日 - 台湾银行间跨月短率周一持稳。资金调度人士表示，市况平稳偏宽松，除银行端有少数新增需求外，拆款多以到期续做为主；债券附买回(RP)市场则因国际债券进入密集交割期而令资金供应偏紧，利率较低的公债RP利率略见走高。

    他们指出，目前两大龙头银行中，一家已第三日供应跨农历年拆款额度，另一家则因调整积数不供应拆款，但短票则到期续做，惟无碍于利率走势。预料月底前因银行间向台银兑换新钞令库存现金增加，以及行库因应随时出现的国库借款，供需间可在略偏保守气氛中维持平稳。
    
    〞银行(拆款)有新增一点，可能因为标到国库券。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称，今日是有新增银行同业的拆款需求，但只做一周内；感觉今日市况平平，资金调度需求不大。
    
    虽然整体市况平稳，但一银行资调人员认为，感觉行库调度心态还是略为保守，纵然市况平稳偏宽松，但农历年关前变数仍多，拆款利率料会维持略高水准。
    
    财政部今日发行“财107-1期”国库券，数额300亿台币，期限364天期。   
    
 本地时间12:51                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.217                     29.430      
 台湾加权股价指数<.TWII        11,215.61                  11,150.85    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.180%               0.180-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.177-0.360%               0.182-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.250-0.390% 
         
    **短票供应有限**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，今日资金缺口不大，票量供应有限，虽然有银行因兑换新钞导致买票意愿受影响，但无碍于利率持稳既有水准。
    
    另有票券商交易员指出，本周受到国际债券集中交割影响，部分寿险业将买票资金抽离，但也因到期额度平均分散，总体影响也不大。

    〞还算平稳，主要是因为缺口小。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另一大型银行交易员也称，票券商供应的票量不大，尤其是月内的短票非常少。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.40%；跨农历年短票则落在0.40-0.42%，少数成交在0.39%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.375-0.395%，成交80.66亿台币；前日加权平均利率在0.378%，区间在0.37-0.38%，成交66.91亿。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.31-0.467%，成交金额84.49亿台币；前日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.31-0.50%，成交金额38.66亿。    
    
    今日央行定存单到期金额为4,191.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币；余日分别为周二1,887亿、周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备542亿台币，累计至周日超额准备5,044亿台币、加计前期1%的超额准备6,504亿台币。  
          
            
    **国际债交割令资金偏紧**

    债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，受到本周国际债券密集交割影响，寿险业者资金需求殷切，也连带影响投信供应带动利率走高；但银行端资金供应充沛，令调度无虞。 
    
    他们预期，国际债券交割的影响会持续到农历年前，预料时序进入月底至2月初，RP利率可能会受到寿险资金抽离与农历春节因素影响而继续走高。
    
    〞预期到2月初都不会好，可能一路紧到农历年。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员也指出，因应寿险资金抽离，虽然可转向银行端调度，但利率会稍高一些。
    
    今日有364天期国库券300亿台币交割及First Abu Dhabi Bank发行6.1亿美元债。
    
    本周主要债券交割因子尚有：周二QNB Finance发行7.2亿美元债、周三韩国输出入银行发行两档共5亿人民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表）    
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率略高于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.32%，上日为0.30-0.31%，跨月则在0.32-0.33%，上日在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.33%，上日在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月则在0.30-0.33%。(完)  

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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