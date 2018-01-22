台湾货币市场：跨月拆款利率持稳，国际债交割带动公债RP利率走高

* 跨月拆款利率持稳，跨农历年拆款以到期续做为主 * 票券商缺口不大，惟银行与寿险短票需求也不高 * 国际债券密集交割，带动公债RP利率微幅走高 记者 董永年 路透台北1月22日 - 台湾银行间跨月短率周一持稳。资金调度人士表示，市况平稳偏宽松，除银行端有少数新增需求外，拆款多以到期续做为主；债券附买回(RP)市场则因国际债券进入密集交割期而令资金供应偏紧，利率较低的公债RP利率略见走高。 他们指出，目前两大龙头银行中，一家已第三日供应跨农历年拆款额度，另一家则因调整积数不供应拆款，但短票则到期续做，惟无碍于利率走势。预料月底前因银行间向台银兑换新钞令库存现金增加，以及行库因应随时出现的国库借款，供需间可在略偏保守气氛中维持平稳。 〞银行(拆款)有新增一点，可能因为标到国库券。〞一位大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今日是有新增银行同业的拆款需求，但只做一周内；感觉今日市况平平，资金调度需求不大。 虽然整体市况平稳，但一银行资调人员认为，感觉行库调度心态还是略为保守，纵然市况平稳偏宽松，但农历年关前变数仍多，拆款利率料会维持略高水准。 财政部今日发行“财107-1期”国库券，数额300亿台币，期限364天期。 本地时间12:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.217 29.430 台湾加权股价指数<.TWII 11,215.61 11,150.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.180% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.177-0.360% 0.182-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.250-0.390% **短票供应有限** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日资金缺口不大，票量供应有限，虽然有银行因兑换新钞导致买票意愿受影响，但无碍于利率持稳既有水准。 另有票券商交易员指出，本周受到国际债券集中交割影响，部分寿险业将买票资金抽离，但也因到期额度平均分散，总体影响也不大。 〞还算平稳，主要是因为缺口小。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型银行交易员也称，票券商供应的票量不大，尤其是月内的短票非常少。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.37-0.38%，少数在0.40%；跨农历年短票则落在0.40-0.42%，少数成交在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%，区间在0.375-0.395%，成交80.66亿台币；前日加权平均利率在0.378%，区间在0.37-0.38%，成交66.91亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.31-0.467%，成交金额84.49亿台币；前日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.31-0.50%，成交金额38.66亿。 今日央行定存单到期金额为4,191.5亿台币，央行稍晚将公布定存单发行金额。 本周央行到期定存单金额共1兆(万亿)707亿台币；余日分别为周二1,887亿、周三137亿、周四2,635.5亿及周五1,856亿。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备542亿台币，累计至周日超额准备5,044亿台币、加计前期1%的超额准备6,504亿台币。 **国际债交割令资金偏紧** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，受到本周国际债券密集交割影响，寿险业者资金需求殷切，也连带影响投信供应带动利率走高；但银行端资金供应充沛，令调度无虞。 他们预期，国际债券交割的影响会持续到农历年前，预料时序进入月底至2月初，RP利率可能会受到寿险资金抽离与农历春节因素影响而继续走高。 〞预期到2月初都不会好，可能一路紧到农历年。〞一位大型证券商交易员说。 另一证券商交易员也指出，因应寿险资金抽离，虽然可转向银行端调度，但利率会稍高一些。 今日有364天期国库券300亿台币交割及First Abu Dhabi Bank发行6.1亿美元债。 本周主要债券交割因子尚有：周二QNB Finance发行7.2亿美元债、周三韩国输出入银行发行两档共5亿人民币宝岛债及法国兴业银行发行4.4亿美元债、周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率略高于上日水准，公债RP月内利率主要在0.31-0.32%，上日为0.30-0.31%，跨月则在0.32-0.33%，上日在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.33%，上日在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0.27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月则在0.30-0.33%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)