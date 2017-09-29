背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

路透上海9月29日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止9月29日，已批准人民币 合格境外机构投资者(RQFII)191家，获批额度共计5,894.56亿元人民币，较上月增加46亿元 。 申万宏源新加坡私人有限公司、卢森堡Lemanik资产管理股份有限公司、美国Acadian资 产管理有限责任公司均为首次获批RQFII额度，分别获得20亿元、10亿元和16亿元额度。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 RQFII中文名称 批准日期 累计批准额 度 1 南方东英资产管理有限公司 2014.09.22 461.00 2 嘉实国际资产管理有限公司 2014.09.22 147.40 3 华夏基金（香港）有限公司 2013.07.26 218.00 4 大成国际资产管理有限公司 2014.04.30 37.00 5 汇添富资产管理（香港）有限公司 2013.05.15 31.00 6 博时基金（国际）有限公司 2014.08.26 96.00 7 海富通资产管理（香港）有限公司 2014.05.30 44.00 8 华安资产管理（香港）有限公司 2013.05.30 39.00 9 易方达资产管理（香港）有限公司 2014.05.30 272.00 10 工银瑞信资产管理（国际）有限公司 2014.06.30 28.00 11 上投摩根资产管理（香港）有限公司 2012.12.26 8.00 12 广发国际资产管理有限公司 2014.05.30 39.00 13 国投瑞银资产管理（香港）有限公司 2014.06.30 28.00 14 富国资产管理（香港）有限公司 2014.07.30 38.00 15 诺安基金（香港）有限公司 2014.05.30 10.00 16 工银亚洲投资管理有限公司 2014.03.28 23.00 17 申万宏源（国际）集团有限公司 2014.04.30 39.00 18 安信国际金融控股有限公司 2014.07.30 24.00 19 中国国际金融（香港）有限公司 2013.06.24 17.00 20 国信证券（香港）金融控股有限公司 2013.06.24 17.00 21 光大证券金融控股有限公司 2014.05.30 35.00 22 华泰金融控股（香港）有限公司 2014.03.28 29.50 23 国泰君安金融控股有限公司 2014.05.30 69.00 24 海通国际控股有限公司 2014.08.26 107.00 25 广发控股（香港）有限公司 2014.04.30 27.00 26 招商证券国际有限公司 2014.03.28 27.00 27 中信证券国际有限公司 2014.06.30 14.00 28 国元证券（香港）有限公司 2014.08.26 73.00 29 中投证券（香港）金融控股有限公司 2014.05.30 11.00 30 长江证券控股（香港）有限公司 2013.11.27 2.00 31 国金证券(香港）有限公司 2014.01.22 10.00 32 建银国际资产管理有限公司 2014.08.26 43.00 33 泰康资产管理（香港）有限公司 2014.08.26 74.00 34 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 2014.08.26 65.00 35 农银国际资产管理有限公司 2017.07.28 97.60 36 恒生投资管理有限公司 2013.07.26 10.00 37 信达国际资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 38 兴证（香港）金融控股有限公司 2014.04.30 13.00 39 太平资产管理（香港）有限公司 2014.03.28 13.00 40 中银香港资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 41 中国平安资产管理（香港）有限公司 2013.08.28 10.00 42 汇丰环球投资管理（香港）有限公司 2013.09.26 8.00 43 丰收投资管理（香港）有限公司 2013.09.26 8.00 44 交银国际资产管理有限公司 2013.09.26 8.00 45 惠理基金管理香港有限公司 2014.04.30 13.00 46 横华国际资产管理有限公司 2014.09.22 8.00 47 中国东方国际资产管理有限公司 2014.06.30 25.00 48 东亚银行有限公司 2013.10.30 10.00 49 东方金融控股（香港）有限公司 2017.08.25 *35.00 50 柏瑞投资香港有限公司 2013.11.27 8.00 51 永丰金资产管理（亚洲）有限公司 2014.06.30 10.00 52 未来资产环球投资（香港）有限公司 2017.08.25 *33.00 53 中信建投（国际）金融控股有限公司 2014.06.30 20.00 54 中国光大资产管理有限公司 2014.05.30 19.00 55 香港沪光国际投资管理有限公司 2014.01.22 8.00 56 JF资产管理有限公司 2014.01.22 10.00 57 创兴银行有限公司 2014.09.22 13.00 58 中国银河国际金融控股有限公司 2014.09.22 11.00 59 瑞银环球资产管理（香港）有限公司 2014.03.28 10.00 60 景林资产管理香港有限公司 2014.08.26 20.00 61 华宝兴业资产管理（香港）有限公司 2014.03.28 10.00 62 润晖投资管理香港有限公司 2014.05.30 13.00 63 贝莱德资产管理北亚有限公司 2017.08.25 *170.00 64 施罗德投资管理（香港）有限公司 2014.05.30 10.00 65 麦格理基金管理（香港）有限公司 2014.09.22 15.00 66 招商资产管理（香港）有限公司 2014.06.30 10.00 67 越秀资产管理有限公司 2014.06.30 10.00 68 赤子之心资本亚洲有限公司 2014.09.22 4.50 69 易亚投资管理有限公司 2014.07.30 3.00 70 交银施罗德资产管理（香港）有限公 2014.08.26 10.00 司 71 道富环球投资管理亚洲有限公司 2014.08.26 10.00 72 新华资产管理（香港）有限公司 2014.08.26 10.00 73 中泰金融国际有限公司 2014.08.26 8.00 74 辉立资本管理（香港）有限公司 2014.08.26 1.00 75 联博香港有限公司 2014.09.22 5.00 76 嘉理资产管理有限公司 2014.09.22 5.00 77 国泰君安基金管理有限公司 2014.09.22 4.00 78 元富证券（香港）有限公司 2014.09.22 1.60 79 高泰盆景资产管理（香港）有限公司 2014.09.22 5.00 80 富舜投资管理（香港）有限公司 2017.07.28 6.77 香港地区共计 2,951.37 81 富敦资金管理有限公司 2014.06.30 12.00 82 日兴资产管理亚洲有限公司 2014.06.30 10.00 83 毕盛资产管理有限公司 2014.08.26 15.00 84 新思路投资有限公司 2014.08.26 15.00 85 安本亚洲资产管理有限公司 2016.11.28 73.00 86 星展银行有限公司 2014.10.30 30.00 87 利安资金管理公司 2014.11.27 10.00 88 加拿大丰业（亚洲）银行 2015.01.30 15.00 89 施罗德投资管理（新加坡）有限公司 2015.01.30 10.00 90 KKR新加坡有限公司 2015.03.26 35.00 91 摩根资产管理（新加坡）有限公司 2015.03.26 20.00 92 纽伯格伯曼新加坡 2015.03.26 8.00 93 英杰华投资亚洲私人有限公司 2015.04.28 10.00 94 达杰资金管理有限公司 2015.04.28 2.00 95 大华资产管理有限公司 2015.04.28 12.00 96 新加坡政府投资有限公司 2015.04.28 50.00 97 CSAM资产管理有限公司 2015.05.29 7.00 98 安联环球投资新加坡有限公司 2015.05.29 10.00 99 华侨银行有限公司 2015.06.29 10.00 100 东方汇理资产管理新加坡有限公司 2015.10.29 28.00 101 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 2016.04.28 25.00 102 贝莱德（新加坡）有限公司 2016.05.30 200.00 103 Avanda投资管理私人有限公司 2016.05.30 7.00 104 太平洋投资管理公司亚洲私营有限公 2016.06.29 18.00 司 105 辉立资金管理有限公司 2016.07.27 4.20 106 新加坡科技资产管理有限公司 2016.08.30 6.50 107 海汇通资产管理有限公司 2016.10.27 6.50 108 东吴证券中新（新加坡）有限公司 2016.11.28 15.00 109 富达投资管理（新加坡）有限公司 2017.01.24 4.60 110 瀚亚投资（新加坡）有限公司 2017.03.29 2.75 *111 申万宏源新加坡私人有限公司 2017.09.27 20.00 新加坡共计 691.55 112 安石投资管理有限公司 2014.02.25 30.00 113 贝莱德顾问（英国）有限公司 2014.08.26 21.00 114 汇丰环球投资管理（英国）有限公司 2014.08.26 30.00 115 天达资产管理有限公司 2014.10.30 15.00 116 赛德堡资本（英国）有限公司 2014.12.28 3.00 117 百达资产管理有限公司 2014.12.28 10.00 118 威灵顿投资管理国际有限公司 2016.01.27 38.00 119 兴元投资管理有限公司 2015.04.28 30.00 120 GAM国际管理有限公司 2015.05.29 18.00 121 嘉实国际资产管理（英国）有限公司 2015.05.29 30.00 122 Insight 投资管理（环球）有限公司 2015.06.29 12.00 123 蓝海资产管理公司 2015.09.28 16.00 124 广发国际资产管理（英国）有限公司 2015.12.25 30.00 125 保宁资本有限公司 2016.04.28 8.00 126 广发金融交易（英国）有限公司 2016.06.29 10.00 127 高盛国际资产管理公司 2017.01.24 6.94 128 首域投资管理（英国）有限公司 2017.08.25 82.00 英国共计 389.94 129 凯敏雅克资产管理公司 2015.06.29 60.00 130 法国巴黎资产管理 2014.10.30 30.00 131 领先资产管理 2015.05.29 60.00 132 UBI资产管理公司 2015.10.29 20.00 133 东方汇理资产管理 2015.12.25 28.00 134 法国工商信贷银行有限公司 2016.04.28 8.00 135 安盛投资管理有限公司（巴黎） 2016.06.29 34.00 法国共计 240.00 136 新韩法国巴黎资产运用株式会社 2015.04.28 80.00 137 未来资产基金管理公司 2015.01.30 10.00 138 东部资产运用株式会社 2015.02.13 20.00 139 NH-Amundi 资产管理有限公司 2015.02.13 15.00 140 韩国投资信托运用株式会社 2015.02.13 15.00 141 东洋资产运用（株） 2015.02.13 20.00 142 MY Asset 投资管理有限公司 2015.03.26 15.00 143 瑞银韩亚资产运用株式会社 2015.03.26 15.00 144 Truston 资产管理有限公司 2015.03.26 10.00 145 大信资产运用株式会社 2015.03.26 20.00 146 三星资产运用株式会社 2015.04.28 25.00 147 兴国资产管理 2015.04.28 30.00 148 新韩金融投资 2015.04.28 20.00 149 韩亚金融投资株式会社 2015.04.28 10.00 150 三星证券株式会社 2015.05.29 30.00 151 未来资产大宇株式会社 2015.05.29 20.00 152 教保安盛资产运用（株） 2015.05.29 15.00 153 迈睿思资产管理有限公司 2015.06.29 30.00 154 华宜资产运用株式会社 2015.07.29 15.00 155 三星生命保险株式会社 2015.07.29 20.00 156 东部证券股份有限公司 2015.08.28 25.00 157 KB资产运用有限公司 2015.08.28 20.00 158 韩国产业银行 2015.08.28 10.00 159 IBK投资证券株式会社 2015.09.28 20.00 160 韩华资产运用株式会社 2015.09.28 30.00 161 韩国投资证券株式会社 2015.10.29 10.00 162 Multi Asset 基金管理公司 2015.10.29 20.00 163 Kiwoom投资资产管理有限公司 2015.11.27 30.00 164 元大证券株式会社 2015.11.27 25.00 165 大信证券（株） 2015.11.27 25.00 166 三星火灾海上保险公司 2015.11.27 30.00 167 爱斯普乐基金管理公司 2015.12.25 20.00 168 现代投资公司（株） 2016.01.27 30.00 169 有进投资证券公司 2016.12.28 7.00 170 迈达思基金管理有限公司 2017.03.24 6.87 171 株式会社新韩银行 2017.08.25 10.00 韩国共计 753.87 172 德意志资产及财富管理投资有限公司 2015.03.26 60.00 173 野村资产管理德国有限公司 2016.05.30 5.43 174 安联环球投资有限公司 2016.12.28 40.00 德国共计 105.43 175 领航投资澳洲有限公司 2016.01.27 300.00 176 范达投资有限公司 2017.05.26 11.00 澳大利亚共计 311.00 177 瑞士再保险股份有限公司 2016.09.29 70.00 瑞士共计 70.00 178 CI投资管理公司 2015.10.29 2.25 179 安大略退休金管理委员会 2016.02.23 16.00 180 加拿大年金计划投资委员会 2017.08.25 68.28 加拿大共计 86.53 181 中国工商银行（欧洲）有限公司 2015.11.27 40.00 182 中国银行（卢森堡）有限公司 2015.11.27 10.00 183 忠利投资卢森堡有限公司 2016.04.28 50.00 184 荷宝卢森堡股份有限公司 2016.10.27 30.00 185 凯恩国际基金管理股份有限公司（卢 2016.11.28 6.87 森堡） 186 锋裕资产管理公司 2017.02.24 5.00 *187 Lemanik资产管理股份有限公司 2017.09.27 10.00 卢森堡共计 151.87 188 开泰基金管理有限公司 2016.11.28 11.00 泰国共计 11.00 189 贝莱德基金顾问公司 2017.02.24 110.00 *190 Acadian资产管理有限责任公司 2017.09.27 16.00 美国共计 126.00 191 联昌信安资产管理有限公司 2017.04.26 6.00 马来西亚共计 6.00 合计 5,894.56 注：*为新增或更新部分。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)