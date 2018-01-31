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January 31, 2018 / 8:02 AM / 2 days ago

背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

13 分钟阅读

    路透北京1月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止1月30日，已批准人民币
合格境外机构投资者(RQFII)196家，获批额度共计6,103.62亿元人民币，较上月增加53亿元
。 
    
   本月安本亚洲资产管理有限公司新增获批53亿元RQFII额度。

    以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）:  
    
  序号    RQFII中文名称                       批准日期    累计批准额
                                                                  度
    1     南方东英资产管理有限公司           2014.09.22       461.00
    2     嘉实国际资产管理有限公司           2014.09.22       147.40
    3     华夏基金（香港）有限公司           2013.07.26       218.00
    4     大成国际资产管理有限公司           2014.04.30        37.00
    5     汇添富资产管理（香港）有限公司     2013.05.15        31.00
    6     博时基金（国际）有限公司           2014.08.26        96.00
    7     海富通资产管理（香港）有限公司     2014.05.30        44.00
    8     华安资产管理（香港）有限公司       2013.05.30        39.00
    9     易方达资产管理（香港）有限公司     2014.05.30       272.00
   10     工银瑞信资产管理（国际）有限公司   2014.06.30        28.00
   11     上投摩根资产管理（香港）有限公司   2012.12.26         8.00
   12     广发国际资产管理有限公司           2014.05.30        39.00
   13     国投瑞银资产管理（香港）有限公司   2014.06.30        28.00
   14     富国资产管理（香港）有限公司       2014.07.30        38.00
   15     诺安基金（香港）有限公司           2014.05.30        10.00
   16     工银亚洲投资管理有限公司           2014.03.28        23.00
   17     申万宏源（国际）集团有限公司       2014.04.30        39.00
   18     安信国际金融控股有限公司           2014.07.30        24.00
   19     中国国际金融（香港）有限公司       2013.06.24        67.00
   20     国信证券（香港）金融控股有限公司   2013.06.24        17.00
   21     光大证券金融控股有限公司           2014.05.30        35.00
   22     华泰金融控股（香港）有限公司       2014.03.28        29.50
   23     国泰君安金融控股有限公司           2014.05.30        69.00
   24     海通国际控股有限公司               2014.08.26       107.00
   25     广发控股（香港）有限公司           2014.04.30        27.00
   26     招商证券国际有限公司               2014.03.28        27.00
   27     中信证券国际有限公司               2014.06.30        14.00
   28     国元证券（香港）有限公司           2014.08.26        73.00
   29     中投证券（香港）金融控股有限公司   2014.05.30        11.00
   30     长江证券控股（香港）有限公司       2013.11.27         2.00
   31     国金证券(香港）有限公司            2014.01.22        10.00
   32     建银国际资产管理有限公司           2014.08.26        43.00
   33     泰康资产管理（香港）有限公司       2014.08.26        74.00
   34     中国人寿富兰克林资产管理有限公司   2014.08.26        65.00
   35     农银国际资产管理有限公司           2017.07.28        97.60
   36     恒生投资管理有限公司               2013.07.26        10.00
   37     信达国际资产管理有限公司           2013.08.28         8.00
   38     兴证（香港）金融控股有限公司       2014.04.30        13.00
   39     太平资产管理（香港）有限公司       2014.03.28        13.00
   40     中银香港资产管理有限公司           2013.08.28         8.00
   41     中国平安资产管理（香港）有限公司   2013.08.28        10.00
   42     汇丰环球投资管理（香港）有限公司   2013.09.26         8.00
   43     丰收投资管理（香港）有限公司       2013.09.26         8.00
   44     交银国际资产管理有限公司           2013.09.26         8.00
   45     惠理基金管理香港有限公司           2014.04.30        13.00
   46     横华国际资产管理有限公司           2014.09.22         8.00
   47     中国东方国际资产管理有限公司       2014.06.30        25.00
   48     东亚银行有限公司                   2013.10.30        10.00
   49     东方金融控股（香港）有限公司       2017.08.25        35.00
   50     柏瑞投资香港有限公司               2013.11.27         8.00
   51     永丰金资产管理（亚洲）有限公司     2014.06.30        10.00
   52     未来资产环球投资（香港）有限公司   2017.08.25        33.00
   53     中信建投（国际）金融控股有限公司   2014.06.30        20.00
   54     中国光大资产管理有限公司           2014.05.30        19.00
   55     香港沪光国际投资管理有限公司       2014.01.22         8.00
   56     JF资产管理有限公司                 2014.01.22        10.00
   57     创兴银行有限公司                   2014.09.22        13.00
   58     中国银河国际金融控股有限公司       2014.09.22        11.00
   59     瑞银环球资产管理（香港）有限公司   2014.03.28        10.00
   60     景林资产管理香港有限公司           2014.08.26        20.00
   61     华宝兴业资产管理（香港）有限公司   2014.03.28        10.00
   62     润晖投资管理香港有限公司           2014.05.30        13.00
   63     贝莱德资产管理北亚有限公司         2017.08.25       170.00
   64     施罗德投资管理（香港）有限公司     2014.05.30        10.00
   65     麦格理基金管理（香港）有限公司     2014.09.22        15.00
   66     招商资产管理（香港）有限公司       2014.06.30        10.00
   67     越秀资产管理有限公司               2014.06.30        10.00
   68     赤子之心资本亚洲有限公司           2014.09.22         4.50
   69     易亚投资管理有限公司               2014.07.30         3.00
   70     交银施罗德资产管理（香港）有限公   2014.08.26        10.00
          司                                              
   71     道富环球投资管理亚洲有限公司       2014.08.26        10.00
   72     新华资产管理（香港）有限公司       2014.08.26        10.00
   73     中泰金融国际有限公司               2014.08.26         8.00
   74     辉立资本管理（香港）有限公司       2014.08.26         1.00
   75     联博香港有限公司                   2014.09.22         5.00
   76     嘉理资产管理有限公司               2014.09.22         5.00
   77     国泰君安基金管理有限公司           2014.09.22         4.00
   78     元富证券（香港）有限公司           2014.09.22         1.60
   79     高泰盆景资产管理（香港）有限公司   2014.09.22         5.00
    80    富舜投资管理（香港）有限公司       2017.07.28         6.77
    81    财通国际资产管理有限公司           2017.11.29        35.00
    82    融通国际资产管理有限公司           2017.11.29        20.00
          香港地区共计                                      3,056.37
   83     富敦资金管理有限公司               2014.06.30        12.00
   84     日兴资产管理亚洲有限公司           2014.06.30        10.00
   85     毕盛资产管理有限公司               2014.08.26        15.00
   86     新思路投资有限公司                 2014.08.26        15.00
   87     安本亚洲资产管理有限公司           2018.01.30      *126.00
   88     星展银行有限公司                   2014.10.30        30.00
   89     利安资金管理公司                   2014.11.27        10.00
   90     加拿大丰业（亚洲）银行             2015.01.30        15.00
   91     施罗德投资管理（新加坡）有限公司   2015.01.30        10.00
   92     KKR新加坡有限公司                  2015.03.26        35.00
   93     摩根资产管理（新加坡）有限公司     2015.03.26        20.00
   94     纽伯格伯曼新加坡                   2015.03.26         8.00
   95     英杰华投资亚洲私人有限公司         2015.04.28        10.00
   96     达杰资金管理有限公司               2015.04.28         2.00
   97     大华资产管理有限公司               2015.04.28        12.00
   98     新加坡政府投资有限公司             2015.04.28        50.00
   99     CSAM资产管理有限公司               2015.05.29         7.00
   100    安联环球投资新加坡有限公司         2015.05.29        10.00
   101    华侨银行有限公司                   2015.06.29        10.00
   102    东方汇理资产管理新加坡有限公司     2015.10.29        28.00
   103    瑞银资产管理（新加坡）有限公司     2016.04.28        25.00
   104    贝莱德（新加坡）有限公司           2016.05.30       200.00
   105    Avanda投资管理私人有限公司         2016.05.30         7.00
   106    太平洋投资管理公司亚洲私营有限公   2016.06.29        18.00
          司                                              
   107    辉立资金管理有限公司               2016.07.27         4.20
   108    新加坡科技资产管理有限公司         2016.08.30         6.50
   109    海汇通资产管理有限公司             2016.10.27         6.50
   110    东吴证券中新（新加坡）有限公司     2016.11.28        15.00
   111    富达投资管理（新加坡）有限公司     2017.01.24         4.60
   112    瀚亚投资（新加坡）有限公司         2017.03.29         2.75
 　 113   申万宏源新加坡私人有限公司         2017.09.27        20.00
   114    新盟投资管理公司                   2017.12.27         2.00
          新加坡共计                                          746.55
   115    安石投资管理有限公司               2014.02.25        30.00
   116    贝莱德顾问（英国）有限公司         2014.08.26        21.00
   117    汇丰环球投资管理（英国）有限公司   2014.08.26        30.00
   118    天达资产管理有限公司               2014.10.30        15.00
   119    赛德堡资本（英国）有限公司         2014.12.28         3.00
   120    百达资产管理有限公司               2014.12.28        10.00
   121    威灵顿投资管理国际有限公司         2016.01.27        38.00
   122    兴元投资管理有限公司               2015.04.28        30.00
   123    GAM国际管理有限公司                2015.05.29        18.00
   124    嘉实国际资产管理（英国）有限公司   2015.05.29        30.00
   125    Insight 投资管理（环球）有限公司   2015.06.29        12.00
   126    蓝海资产管理公司                   2015.09.28        16.00
   127    广发国际资产管理（英国）有限公司   2015.12.25        30.00
   128    保宁资本有限公司                   2016.04.28         8.00
   129    广发金融交易（英国）有限公司       2016.06.29        10.00
   130    高盛国际资产管理公司               2017.01.24         6.94
   131    首域投资管理（英国）有限公司       2017.08.25        82.00
          英国共计                                            389.94
   132    凯敏雅克资产管理公司               2015.06.29        60.00
   133    法国巴黎资产管理                   2014.10.30        30.00
   134    领先资产管理                       2015.05.29        60.00
   135    UBI资产管理公司                    2015.10.29        20.00
   136    东方汇理资产管理                   2015.12.25        28.00
   137    法国工商信贷银行有限公司           2016.04.28         8.00
   138    安盛投资管理有限公司（巴黎）       2016.06.29        34.00
          法国共计                                            240.00
   139    新韩法国巴黎资产运用株式会社       2015.04.28        80.00
   140    未来资产基金管理公司               2015.01.30        10.00
   141    东部资产运用株式会社               2015.02.13        20.00
   142    NH-Amundi 资产管理有限公司         2015.02.13        15.00
   143    韩国投资信托运用株式会社           2015.02.13        15.00
   144    东洋资产运用（株）                 2015.02.13        20.00
   145    MY Asset 投资管理有限公司          2015.03.26        15.00
   146    瑞银韩亚资产运用株式会社           2015.03.26        15.00
   147    Truston 资产管理有限公司           2015.03.26        10.00
   148    大信资产运用株式会社               2015.03.26        20.00
   149    三星资产运用株式会社               2015.04.28        25.00
   150    兴国资产管理                       2015.04.28        30.00
   151    新韩金融投资                       2015.04.28        20.00
   152    韩亚金融投资株式会社               2015.04.28        10.00
   153    三星证券株式会社                   2015.05.29        30.00
   154    未来资产大宇株式会社               2015.05.29        20.00
   155    教保安盛资产运用（株）             2015.05.29        15.00
   156    迈睿思资产管理有限公司             2015.06.29        30.00
   157    华宜资产运用株式会社               2015.07.29        15.00
   158    三星生命保险株式会社               2015.07.29        20.00
   159    东部证券股份有限公司               2015.08.28        25.00
   160    KB资产运用有限公司                 2015.08.28        20.00
   161    韩国产业银行                       2015.08.28        10.00
   162    IBK投资证券株式会社                2015.09.28        20.00
   163    韩华资产运用株式会社               2015.09.28        30.00
   164    韩国投资证券株式会社               2015.10.29        10.00
   165    Multi Asset 基金管理公司           2015.10.29        20.00
   166    Kiwoom投资资产管理有限公司         2015.11.27        30.00
   167    元大证券株式会社                   2015.11.27        25.00
   168    大信证券（株）                     2015.11.27        25.00
   169    三星火灾海上保险公司               2015.11.27        30.00
   170    爱斯普乐基金管理公司               2015.12.25        20.00
   171    现代投资公司（株）                 2016.01.27        30.00
   172    有进投资证券公司                   2016.12.28         7.00
   173    迈达思基金管理有限公司             2017.03.24         6.87
   174    株式会社新韩银行                   2017.08.25        10.00
          韩国共计                                            753.87
   175    德意志资产及财富管理投资有限公司   2015.03.26        60.00
   176    野村资产管理德国有限公司           2016.05.30         5.43
   177    安联环球投资有限公司               2016.12.28        40.00
          德国共计                                            105.43
   178    领航投资澳洲有限公司               2016.01.27       300.00
   179    范达投资有限公司                   2017.05.26        11.00
   180    罗素投资管理（澳大利亚）有限公司   2017.10.27        9.06
          澳大利亚共计                                        320.06
   181    瑞士再保险股份有限公司             2016.09.29        70.00
          瑞士共计                                             70.00
   182    CI投资管理公司                     2015.10.29         2.25
   183    安大略退休金管理委员会             2016.02.23        16.00
   184    加拿大年金计划投资委员会           2017.08.25        68.28
          加拿大共计                                           86.53
   185    中国工商银行（欧洲）有限公司       2015.11.27        40.00
   186    中国银行（卢森堡）有限公司         2015.11.27        10.00
   187    忠利投资卢森堡有限公司             2016.04.28        50.00
   188    荷宝卢森堡股份有限公司             2016.10.27        30.00
   189    凯恩国际基金管理股份有限公司（卢   2016.11.28         6.87
          森堡）                                          
   190    锋裕资产管理公司                   2017.02.24         5.00
   191    Lemanik资产管理股份有限公司        2017.09.27        10.00
          卢森堡共计                                          151.87
   192    开泰基金管理有限公司               2016.11.28        11.00
          泰国共计                                             11.00
   193    贝莱德基金顾问公司                 2017.02.24       110.00
   194    Acadian资产管理有限责任公司        2017.1.27         16.00
   195    贝莱德机构信托公司                 2017.11.19        40.00
                                                          
          美国共计                                            166.00
   196    联昌信安资产管理有限公司           2017.04.26         6.00
          马来西亚共计                                          6.00
          合计                                              6,103.62
  
    注：*为新增或更新部分。（完）

 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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