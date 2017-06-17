美股展望：罗素指数年度调整临近 美国科技股的成长权重将大幅上升

路透纽约6月16日 - 指数公司罗素投资(Russell Investments)下周五完成指标年度调整时，大盘科技股成长权重或将有较大变化，这或将提振此次调整中目标科技股。

今年科技股上涨了大约20%，使该板块的重要性有所增强。但过去一周该板块有所回落。

罗素投资将于6月23日完成其被广泛追踪的指数的年度调整。年度调整将促使基金调整投资组合以反映新的权重。

大盘科技股在罗素成长指数中料将有逾3%的权重增加，这是对投资组合经理来说的一个重要指标指数。苹果(AAPL.O)去年被简单分类为偏价值股，这次可能被再次定位为100%成长股。

一些经理对于科技股权重如此大幅增加可能有些不适，但如果他们是以一个全球性指数为基准，那就没什么回旋余地了。

另一方面，据投行Jefferies，大型医疗保健及非必需消费品类股在罗素价值类股中权重料出现最大增幅，分别增长2.6%和2.4%。

“如果考虑股票类型的话，人们通常考虑过去一年成长不错的股票，以及股价不太高的股票，”Jefferies驻纽约的股票策略师Steve DeSanctis称。“这种评估不公平，但至少是一种推动力。”

希望对股票波动进行交易的投资者，在6月23日时可能将长舒一口气，届时罗素指数的更新通常使当日成交量升至一年高位。瑞信目前预期今年的重新调整将使股票成交额达到约490亿美元。

罗素将维持部分在美国最受关注的指标不变。根据瑞信，共有8.6万亿美元资产在追踪这些指标、或投资于与这些指标挂钩的产品。

纽约ITG指数研究主管Ivan Cajic表示，将近400家公司将受到此次重新调整的影响。

“今年罗素1000指数将增加10家企业，剔除两家，所以该指数的交易空间大了许多，”Cajic表示。

与标普滚动更新指数的方式不同，罗素指数每年仅进行一次调整。

自美国大选以来，芝加哥期权交易所波动率指数已降至20以下，投资者还将乐见指数构成调整带来的流动性提高。

“在今年的调整、以及进行调整之前的那段时间里，可能未必只有指数编撰机构参与，”Cajic称。

不会被纳入罗素指数但广受关注的一档股票就是Snap Inc(SNAP.N)。由于该公司罕见的股权结构，罗素将暂不做出决定。

“我们需研究这一问题，因为这种股票可能是一个趋势，尤其是科技类企业，”西雅图罗素投资高级分析师Mat Lystra表示。(完)