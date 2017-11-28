《RUSSELL专栏》中国现下对铁矿石是重质不重量

撰稿 Clyde Russell

资料图片：2015年11月，中国唐山，一家钢铁厂的铁矿石堆场。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透澳洲朗塞斯顿11月28日 - 近几周铁矿石价格步步高升，乍看之下有违常理，因中国在冬季空气污染治理行动中进一步控制钢铁生产。

尽管就过去经验来看，在作为最大铁矿石进口国及最大钢铁生产国的中国，铁矿石和钢价有着连动关系，但应该可以合理预期的是，近几周及未来数月两者走势应会出现分化。

钢铁价格表现应会优于铁矿石，因钢铁产出受到限制，导致市场供应面紧缩。

然而铁矿石并未面临供应面稀缺的问题，恰恰相反，来自澳洲、巴西及南非等主要出口国的船货供应充裕。

随着中国钢铁减产，以及铁矿石进口出现开始放缓的迹象，可以预计铁矿石价格也将下滑。

然而，据《金属导报》评估，中国青岛港62.6%品位铁矿石现货价格本月上涨了15%，周一收于每吨67.27美元。

该价格比6月13日创出的今年迄今低点53.36美元上涨了26%，不过仍远低于2月21日触及的高点94.86美元。

但是，很难据此就认为铁矿石价格特别疲弱，甚至不能说看起来很脆弱。

**铁矿石品位**

官方数据显示，10月中国铁矿石进口量下滑22.7%，从9月创下的记录高位1.028亿吨降至7,950万吨。

但由于10月国庆长假，9月和10月的数据均可能出现失真情况，所以应当谨慎看待这些数字。

汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的船舶追踪数据显示，11月中国铁矿石进口料将企稳。

据船运数据，从11月初至27日，在中国各港口卸载的铁矿石共计7,874万吨。

这表明，11月一整个月经海运进口的铁矿石至少有8,000万吨，这一规模低于2017年前十个月的平均水平8,960万吨。

如果海关的中国11月铁矿石进口数据与船舶追踪数据一致，那就会对铁矿石进口正随钢铁产量下降而走低的观点构成支持。

这反过来暗示，现货铁矿石价格有下跌空间，这样才能更好地反映供需状况。

不过，市场也有可能认为冬季限产结束后钢铁产量可能会大幅回升，在预期的产量增加之前买入铁矿石从财务上来说是明智之举。

还值得指出的是，在中国铁矿石市场，高品位和低品位铁矿石之间的价差似乎越来越大了。

行业网站中国联合钢铁网显示，青岛港来自巴西Carajas矿场、含铁量为66%的铁矿粉周一报每吨635元人民币(96.21美元)。

但来自印度含铁量为54%的铁矿石仅报每吨205元人民币，比品位较高的铁矿石折让67%。

折价幅度今年以来不断扩大，从2016年底时为31%，到6月底时为56%。

可能的情形是，中国钢厂目前正努力通过使用较高品位的铁矿石，尽可能地维持产量在高档。

通过这种方式，钢厂一方面能满足当局提出的为降低污染而减少运行高炉数量的要求，另一方面依然能从那些仍在运行的高炉中获取最大的产量。

总体来看，由于目前很多钢厂都青睐较高品位的铁矿石，这类铁矿石的价格持坚。

另外，由于市场看好北半球冬季结束后的钢铁产量，因此对铁矿石依然持看法乐观。

或许只有在中国铁矿石进口大幅减少的情况下，这种乐观看法才会改变，但即便如此，这可能也只是暂时的。

中国高低品质铁矿石价差扩大图表：tmsnrt.rs/2Aayr0y

(完)