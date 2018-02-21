《RUSSELL专栏》推动美国煤炭出口复苏的是中国而不是特朗普

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿2月21日 - 如果中国真的想找辙报复美国的钢铝进口限制提案，那么把目标对准特朗普总统青睐的煤炭，这招会比较诱人。

特朗普在2016年大选中的重要承诺之一，就是要终结对他所谓的“美丽且清洁的”煤炭的战争。上周美国能源资料协会(EIA)公布的数据表明，他已取得一些成功。

EIA在2月16日表示，美国2017年煤炭产量增幅为16年来最大，达到7.73亿短吨，相当于约7.01亿公吨。

EIA并称，煤矿企业2017年的产量要比2016年多出约4,080万吨。

对特朗普来说，到目前为止情况还不错。但问题是美国煤炭生产商的好消息几乎全都是在出口方面，而这主要是中国现象。

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据美国能源资料协会(EIA)，2017年美国煤炭出口料较上年增长58%，至8,620万吨左右，对亚洲出口几乎翻番，至2,810万吨。

这些数据与汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的船运追踪和港口数据基本一致。

据船运数据显示，美国2017年海运煤炭出口约7,940万吨，高于2016年的6,410万吨。

中国去年购买了595万吨美国煤炭，较前一年的280万吨增长一倍多。印度仍然是最主要的亚洲目的地，进口1,300万吨，2016年进口870万吨。

船运数据显示，日本2017年进口690万吨美国煤炭，仍然略高于中国，前一年进口520万吨。

这些数据不能说明中国是美国煤炭出口大增的主要推动力，因中国从美国进口的煤炭仅较上年增加了315万吨。

但2017年中国的进口需求较上年同期增长6.1%，帮助支撑电煤和焦煤价格保持高位，是推动煤炭市场价格的主要力量。

亚洲指标动力煤价格--纽卡斯尔指数在2017年以每吨103.88美元作收，较2016年底价格上涨10%。

尽管涨势坚挺，但值得注意的是2017年低点为每吨72.42美元，且指数在当年的大多数时间里都是于80美元上方交投--此为2013年以来所未见。

**中方对美国煤炭的需求**

鉴于美国采矿、内陆运输及船运等成本，动力煤价格至少需达到每吨70美元，才会令美国煤炭外销至亚洲及欧洲具有竞争力。

对美国生产商而言，中国进口需求已确保动力煤价格能保持在较高水平，从而令他们相较于哥伦比亚及南非生产商，能够在欧洲和亚洲具备竞争力。

用于炼钢的焦煤价格相对居高不下，也让外销这类高质量燃煤的美国出口业者受益；尤其是在印度市场，美国煤炭得以与澳洲供应展开竞争。

美国煤炭出口前景主要视价格而定，而价格基本上是随中国进口的多少而变。

如果中国2018年进口量接近2017年的2.7亿吨，那么煤价可能持坚，为美国煤矿商提供维持、甚至增加出口的机会。

目前的风险倾向于中国今年煤炭进口将有所放缓，因其国内产量增加、并转向使用天然气等低污染燃料。

如果情况是这样，那么煤价可能跌向使美国出口开始陷入困境、尤其是在亚洲陷入困境的水准。

目前也没有迹象显示，如果特朗普接受美国商务部的建议、严格限制钢铝进口，中国会在煤炭方面报复美国。

迄今为止中国对此回应称，美方的调查结论“毫无依据，与事实完全不符...如果美方最终的决定影响中国利益，中方必将采取必要措施维护自身正当权利”。

尽管针锋相对的贸易战不太可能符合中美双方的利益，但若对进口美国煤炭设置障碍，则将是中国发出的直指特朗普要害的强大信号。(完)