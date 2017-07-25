《RUSSELL专栏》中印石油进口数据显示沙特赔了产量又折了市场份额

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿7月25日 - 沙特阿拉伯希望借助削减原油出口来为提振油价做出更多贡献，但是在亚洲地区，沙特已经扛起其中大部分重担，代价却是在这一全球最大原油进口区域的市场份额下滑。

在石油输出国组织(OPEC)及其减产盟友周一会晤后，沙特能源部长法力赫表示，沙特将把8月原油出口规模限制在660万桶/日，较上年同期低近100万桶。

这一承诺等于是终于承认，在遵守去年11月所达成共计180万桶/日减产协议基础上，OPEC及俄罗斯等减产盟友还需要做出更多努力。

要想通过削减全球石油库存来使减产举措发挥作用，这些产油国还需要限制出口。

汤森路透及其他服务提供商的船舶追踪数据显示，OPEC及其减产盟友2017年上半年的出口减少规模并未达到已公布产出的减少水准。

图表：中国石油进口情况 链接reut.rs/2eJV7Mx

但中国和印度这两个亚洲最大的石油进口国的数据显示，沙特已做出很大牺牲，削减了原油供应量。

据中国海关周一公布的数据，2017年上半年，中国的原油进口量相当于856万桶/日，同比增加13.8%。

其中，沙特的供应量为107万桶/日，较2016年上半年的供应量仅高出0.5%。

这意味着，沙特现在降到了中国的第三大原油供应国；2015年沙特为中国的头号原油供应国，2016年输给了俄罗斯名列第二。

今年上半年，俄罗斯的原油供应量为118万桶/日，同比增加11.3%，保持着霸主地位，安哥拉则一跃成为第二大供应国，供应量为109万桶/日，同比跳增22%。

俄罗斯和安哥拉都是减产协议缔约国；伊拉克亦然，该国今年上半年对中国的原油供应量同比增长5.6%至约72万桶/日，成为中国的第四大原油供应国。

**中国进口来源日益分散**

对沙特而言，另一个值得担忧的是，在中国石油进口数据中，来自减产协议之外产油国的供应量大增，其中巴西石油的供应量为50.1万桶/日，较去年上半年跳升48%。

由于OPEC及非OPEC产油国的石油供给受到限制，中国转而进口非传统供应国的石油，英国石油的进口量约为19万桶/日，增幅达186%，美国石油进口量约12.35万桶/日，增幅高达1,348%。

印度也有类似的变化，2017年上半年由沙特进口的石油减少8.4%，降至75.91万桶/日，伊拉克石油则增加0.3%，至84.72万桶/日，跃居成为印度最大石油供应国。

根据汤森路透汇总的油轮数据，印度进口的伊朗石油增加57.8%，至53.95万桶/日，安哥拉石油进口量成长9.5%，至12.86万桶/日。

巴西虽然并非印度的主要石油供应国，但上半年供应量为10.73万桶/日，成长了82.5%。同样的，墨西哥石油的进口量跳增62.4%，至13.37万桶/日。

综观中国和印度的进口数据，可以看出沙特的市场份额正在流失，但它的一些盟友却没有。

那么最大的问题就变成，沙特是否认为这种情况能够持续下去，以及，沙特减少对主要买主的石油出口供应、而其他对手却没有的情况，沙特还能够忍受多久。(完)