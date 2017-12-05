《RUSSELL专栏》中国鼓励使用天然气举措太成功 造成价格困境

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年10月17日，中国唐山，曹妃甸的一座液化天然气储罐。REUTERS/ Aizhu Chen

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月5日 - 中国为抗击雾霾鼓励在冬季使用天然气的做法导致了一个严酷现实，即天然气价格上涨，供应告急。

中国国家发改委要求八个地区召开液化天然气价格法规政策提醒告诫会，提醒告诫辖区内各液化天然气生产流通企业和相关社会组织，加强价格自律，规范价格行为。这表明政府对天然气市场的干预似乎越来越大。

这些告诫会实际上是发改委在警告天然气行业参与者，即便需求增加导致供应短缺，也要确保天然气价格不能涨得过多。

中国政府鼓励各省市煤改气，在冬季期间利用天然气来供暖和进行工业加工，以此作为减轻过去几年困扰北京等部分城市雾霾的举措之一。

从某些方面来看，此举过于成功了，河北和山东等重工业省份已发布天然气供应预警，河北省还要求部分用户减少天然气使用量。

引发问题的不仅是天然气短缺。中国国内LNG价格已经升至2011年来最高，在11月的最后一周升破每吨7,000元人民币(1,061美元)。

亚洲海运LNG现货价格亦超过2016-17年冬季期间高位，在12月1日止当周达到9.85美元/百万英热单位(mmBtu)，较夏季低需求时期所及的5.40美元低位上涨约82%。

上一个冬季峰值是今年1月初所及的9.75美元/mmBtu。

**两难**

中国发改委面临的两难问题是，如何保证足够的天然气(供应)，同时不让价格升至开始给消费者造成痛苦的程度。

中国的油气生产商似乎在通过提高国内天然气产量来发挥作用，10月天然气产量较上年同期增加15.4%至124亿立方米。

今年前10个月天然气产量上升9.7%，与同期中国原油产量下滑4.1%形成鲜明对比。

来自中亚供应国的管道天然气进口也有所增加，今年前10个月增长5.9%，至相当于2,510万吨。

液化天然气(LNG)的进口更夸张。海关数据显示，今年前10个月LNG进口激增48.9%至2,910万吨。

鉴于国内天然气产量短期内可能无法进一步大幅提高，管道进口也将到达能力极限，因此提高天然气供应的唯一选择就是进口更多LNG。

中国似乎就是在这么做，11月进口可能创新高。

据汤森路透供应链及大宗商品预测(Supply Chainand Commodity Forecasts)数据显示，11月LNG进口为412万吨。

这将打破去年12月创下的370万吨纪录，也大大高过10月份的360万吨。

中国的问题在于，对于LNG的强劲需求在推升现货价格并收紧市场。

随着澳洲和美国等新项目的上线，LNG有可能在2018和2019年呈现供应过剩，但目前市场面对北半球冬季需求，显现出供应不足迹象。

现下看来，中国当局在努力增加所有可用来源的天然气供应，同时又对LNG企业下指导棋，以防价格上涨过高。

中国LNG进口VS现货价格图表：tmsnrt.rs/2AXKaRx

(完)