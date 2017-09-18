（更正）《RUSSELL专栏》煤价涨势并非完全归功中国 质量和供应也功不可没

（因译文有误，倒数第三段应为“这表明煤炭价格上涨在亚洲并非是普遍现象，而是主要反映了对澳洲煤炭、以及其它类似品质煤炭需求的增长。”）

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月18日 - 现在唱衰煤炭的文章越来越多。分析师、市场观察人士、投资者以及公用事业老板们纷纷加入看空大军，力陈煤炭剩下的日子已屈指可数。

随着越来越多国家承诺停止或大幅减少使用煤炭，煤炭的长期前景的确变得愈发不确定。

但即便最后事实证明这些唱衰者可能是正确的，可不得不说煤炭今年的表现相当出彩，尤其是在作为主要需求中心的亚洲。

澳洲纽卡斯尔港动力煤指标价上周以跌势收尾，但9月15日时仍收于每吨100美元以上。

从5月16日收盘低位每吨71.30美元到9月12日所及峰值103.50美元，该合约跳涨了45%，为动力煤最大出口国澳洲和印尼的矿商带来巨大获利。

用于制钢的冶金煤年初以来的表现虽不如动力煤，但仍持于每吨200美元上方。

新加坡交易所冶金煤合约9月15日收于每吨207美元，低于4月初受气旋影响触及的峰值285美元，但接近年初水准226.50美元。

中国和印度煤炭进口vs纽卡斯尔煤价图表：tmsnrt.rs/2jBTCCf

虽然炼焦煤一直受澳洲生产因天气原因而中断的影响，但动力煤价格则基本上一直由中国进口需求所推动。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的船舶追踪和港口数据，2017年前八个月，中国海运炼焦煤和动力煤进口量总计1.57亿吨。

这较2016年同期增加了12.4%，中国从海运市场额外进口了1,730万吨。

规模听起来很大，无疑为动力煤价格今年大涨提供了一些基本面的理由。

不过，虽然中国是全球最大的煤炭进口国，但其决不是亚洲唯一的消费大国。

印度紧随其后，但该国今年的海运煤炭进口量大幅下滑，1-8月降至1.179亿吨，较2016年同期减少1,940万吨。

排名第五的台湾进口量亦下降，今年前八个月煤炭海运进口量为4,260万吨，较上年同期减少120万吨。

不过，亚洲其他两大进口国--日本和韩国的进口量增加。

日本今年前八个月海运进口煤炭1.187亿吨，同比增长280万吨，目前其正与印度争夺今年进口量第二高的位置；韩国进口8,570万吨，同比增长360万吨。

今年前八个月亚洲五大煤炭进口国和地区较上年同期总计增加进口310万吨。

以百分比来说，总的进口量仅增加0.6%，这不足以支撑过去四个月煤价大涨45%的升势。

**供应中断是推动力？**

澳洲和印尼因天气原因出现一些供应问题，这两个国家今年前八个月的出口量双双下降。

澳洲1-8月煤炭出口量为2.499亿吨，同比减少1,020万吨，印尼出口减少1,190万吨至2.18亿吨。

这两个全球主要煤炭出口国的出口量合计减少2,210万吨，或许和价格上涨的关系较大，而非中国需求的力度，即便市场上普遍认为中国因素在煤炭价格涨势中扮演要角。

当然，价格必须上涨，才能使得非传统煤炭供应国出口至亚洲可行。

美国今年1-8月煤炭出口量5,030万吨，高于去年同期的4,360万吨。

这当中有1,970万吨是输往亚洲，数量高于2016年1-8月的1,430万吨。

也就是说，美国1-8月同比增加的670万吨出口中，有540万吨或80%是销往亚洲。

整体而言，尽管亚洲需求增加对价格有利，但供应下降的影响似乎更大。

上述情形在澳洲特别明显，该国高品位煤炭需求增幅的大部分来自于中国、日本和和韩国。

印度进口的下降对于印尼的影响会更大，后者出口价格较低、品位较差的煤炭。

其中的一个例子就是Eco Coal。这是印尼的一种品质较低的煤炭，其能量值为每公斤4,200大卡。

8月31日，印尼政府对这种煤炭的月度评估价格为每吨45.35美元，低于去年底的53.46美元，但高于6月的41.46美元。

这表明煤炭价格上涨在亚洲并非是普遍现象，而是主要反映了对澳洲煤炭、以及其它类似品质煤炭需求的增长。

煤炭市场的关键问题在于，澳洲煤炭出口的下降和亚洲主要买家需求走强，是否足以支撑澳洲煤炭指标价格的上涨？

当然，在海运动力煤价格突破每吨100美元的情况下，供应面的反馈是不可避免的，这只是时间问题。(完)