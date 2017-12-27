俄罗斯财政部将在2018年增加外币购买 以降低卢布波动

路透莫斯科12月26日 - 俄罗斯财政部计划明年增加买进外币补充外汇储备，以在总统大选年降低卢布的波动。

在俄罗斯主要出口商品--石油价格剧跌情况下，两年来经济衰退及外汇储备下降，促使财政部决定通过设定一条预算规则来补充外储并隔绝对卢布的影响。

根据该规则，当俄罗斯的乌拉尔混合原油(Urals)价格高于每桶40美元时，财政部将买进美元和其他外币。油价越高，则买进更多外币。这个油价标准已经纳入了预算。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，如果明年乌拉尔原油价格在每桶54-55美元，财政部可能斥资约2万亿卢布(350亿美元)买进外币。

乌拉尔原油价格最新报每桶64.35美元。

“这用来抵消明年预料的储备消耗还绰绰有余，”西卢安诺夫说，并称财政部明年将把外币购买规模从目前相当于非油气预算收入的30-40%提高至多达70%。

西卢安诺夫对记者表示，增加外币购买可降低卢布在2018年受资本市场波动冲击的风险。

俄罗斯总统普京今年曾表示，卢布的稳定比实际汇率水平更重要。普京将在3月大选中寻求连任。

西卢安诺夫说，如果石油均价为每桶60美元，财政部将购买约2.8万亿(兆)卢布的外汇。

荷兰国际集团(ING)的分析师原预计，俄罗斯财政部2018年外币购买规模将从2017年的约150亿美元增至逾270亿美元。(完)