俄罗斯央行调降指标利率至7.5% 通胀下滑使其有降息余裕

路透莫斯科2月9日 - 俄罗斯央行周五调降指标利率至7.5%，此前通胀下滑使其有在下月总统大选前调降借贷成本的空间。

俄罗斯央行同时表示，将考虑今年进一步降息，因通胀率“持续处于低档”；俄国1月通胀率为2.2%。

俄国央行去年六度降息，因通胀率下滑至其目标4%下方；该国通胀率以往都居高不下，甚至达两位数水准。

周五降息25个基点幅度，符合路透调查预估。

央行发布声明指出：“通胀年增率仍持续处于低档。通胀预期大幅下滑。短期偏向通胀的风险已经消退。因此整体通胀和经济的风险已经略为倾向经济成长的风险。”

“今年通胀年增率超过4%的可能性大降。在此环境下，俄罗斯央行将会持续调降指标利率，可能在2018年完成从温和紧缩向中性货币政策过渡。”

俄罗斯央行降息后，卢布兑美元上涨至57.92，决议公布前报58.11。

利率下滑对俄罗斯有利，因可通过降低贷款成本提振消费者需求，从而刺激增长。

藉由降低消费者信贷及抵押贷款的成本，这可望在3月18日总统大选之前讨好选民。

尽管各界普遍预期现任总统普京将连任，但部分分析师指出，生活水平下滑可能促使选民不出门投票以作为抗议，而克里姆林宫则是亟欲确保高投票率。

俄罗斯央行下次利率政策会议预定在3月23日召开。(完)