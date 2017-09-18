俄罗斯央行将指标利率调降至8.5% 称后续会继续降息

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯央行周五将指标利率从9%降至8.5%，并称由于通胀放缓，未来六个月料将继续降息。

在7月底维持指标利率不变后，如今央行又再次展开新一轮的降息周期，因通胀比预期来得疲弱。

与前几次声明不同的是，央行并未提及全球地缘政治风险以及卢布汇率剧烈波动对俄罗斯通胀构成上行风险。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，“把通胀风险考量进去，央行认为接下来的半年有可能调降指标利率。”

在被问及未来举措力度时，纳比乌里娜称央行考虑降息25或50个基点，或者维持不变。

“尽管今天降息幅度较大，但声明的语气，以及纳比乌里娜的记者会都很谨慎，”凯投宏观在一份报告中称。

巴克莱资本目前预计，今年俄罗斯央行余下10月27日和12月15日两次会议上各会降息25个基点。

Renaissance Capital称，预计央行下个月会维持利率不变，年底前再降息50个基点。

周五降息符合市场预期，也是央行今年第四次降息，指标利率降至2014年底以来的最低点，年初时为10%。

俄罗斯央行还上调了对经济的预估，目前预计2017年国内生产总值(GDP)增长至多2.2%，之前的预估为增长1.3-1.8%，上调理由是消费者及投资需求增强。

鉴于通胀风险在消退，该央行有机会降低借贷成本来帮助支撑本国经济复苏。8月份通胀率降至3.3%，低于央行4%的目标。

纳比乌里娜称，央行仍需“锚定通胀预期”，物价稳定状况有望在2019年之前实现，届时央行的主要利率水准可能来到6.5-7%。

俄罗斯卢布兑美元周五徘徊在57.6附近，摆脱降息影响。这支持了纳比乌里娜对于央行目前认为卢布“无大幅波动风险”的说法。(完)