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俄罗斯个股：诺里尔斯克镍业启动中国边境附近铜金矿
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2017年10月31日 / 早上6点02分 / 1 天前

俄罗斯个股：诺里尔斯克镍业启动中国边境附近铜金矿

1 分钟阅读

路透莫斯科10月31日 - 全球第二大镍生产商和最大的钯金生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业表示，周二启动位于远东地区的Bystrinsky铜、铁矿石和黄金矿场项目。

Bystrinsky项目位于西伯利亚赤塔(Chita)地区，以铁路方式，距离中国边境大约400公里(250英里)。该项目的矿产计划出口给全球最大的铁矿石消费国--中国。

上海期铜年内迄今累计上涨18%左右，因全球主要的铜消费国和生产国--中国的需求强劲。

诺里尔斯克镍业运营长Sergey Dyachenko向路透称，2018年Bystrinsky项目预定生产2.8-3万吨铜精矿，大约14万盎司黄金以及多达100万吨磁铁精矿。

诺里尔斯克镍业持有Bystrinsky项目50%的股权，中资所有的Highland Fund持有13.33%股权。

诺里尔斯克镍业共同所有人Vladimir Potanin及其合伙人Grigory Berezkin通过CIS Natural Resources基金持有剩余36.7%的股权。

诺里尔斯克镍业18个月来对该项目的投资在900亿卢布(15.5亿美元)。

该公司表示，这座矿场是全球10大已开发铜矿藏之一。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)

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