独家：俄罗斯油轮在海上暗中向朝鲜供应燃料--消息人士

路透伦敦/莫斯科12月29日 - 根据西欧两位安全方面的消息人士说，最近几个月，俄罗斯油轮至少有三次藉由在海上转移货物的机会向朝鲜供应燃料，为朝鲜提供至关重要的经济命脉。

这几位消息人士说，俄罗斯出售石油或油品行为违反了联合国的制裁。俄罗斯是全球第二大石油出口国，在联合国安理会中也拥有否决权。

路透曾在9月报导过朝鲜船只从俄罗斯直接返航回本国。这几宗俄方在10月及11月转移货物案显示，俄罗斯向朝鲜的走私已发展为在海上装运货物。

“俄罗斯船只今年数次违反制裁，以船对船的方式把石化产品转移到朝鲜船只上，”一位要求匿命的消息人士对路透说。

第二名消息人士表示，在最近这几起移转货物行动当中，并无证据显示俄罗斯政府涉入其中。这名人士并证明俄罗斯与朝鲜存在船对船的燃料交易。

“没有证据显示这背后有俄罗斯政府撑腰，但这些俄罗斯船只正为朝鲜提供救生索，”这名欧洲安全方面消息人士表示。

这两名安全方面消息人士引述海军情报及俄罗斯远东港口外的太平洋上船只运作的卫星图像作出上述表示；他们称因事涉机密，拒绝对路透透露更多细节。

在周三被问及俄罗斯船只是否对朝鲜船只提供燃料时，俄罗斯外交部及海关均拒绝置评。被控走私石油予朝鲜的一艘船船主则否认进行这类活动。(完)