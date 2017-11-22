俄罗斯产油商和能源部讨论将减产协议延长半年--塔斯社

路透莫斯科11月21日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周二援引匿名与会人士报导称，俄罗斯石油生产商和能源部讨论了将全球减产行动延长六个月，比总统普京提出的九个月短。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)和国内石油生产商上周开会讨论该协议。目前减产协议将在2018年3月31日到期。

“会上讨论了延长半年的事宜。除俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft/俄气石油)(SIBN.MM)，该公司预计在2018年推出新项目，”塔斯社援引一名与会消息人士称。

俄气石油周二稍晚否认了报导内容，称“能源部长和俄气石油等公司继续讨论石油输出国组织(OPEC)及其他国家的限产协议未来发展的各种可能。”

“能源部已促使俄罗斯企业与当局达成一致立场，”俄气石油在声明中称。

塔斯社援引另一位消息人士报导称，生产商和能源部可能在11月底前的会议上作出最终决定。

俄罗斯和OPEC定于11月30日在维也纳开会。

诺瓦克周一表示，俄罗斯将于11月稍晚确定其在延长减产协议问题上的立场。

他当时还透露将于周二与俄罗斯产油商就该问题进行讨论。

能源部未回应书面提问。俄气石油发言人士亦未予置评。(完)