焦点：OPEC与俄罗斯料将延长减产协议 但警惕市场过热

路透维也纳11月29日 - 石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯本周料将延长石油减产协议至2018年底，同时也将暗示若市场过热，可能在6月开会时检讨这项协议。

资料图片：2016年1月，俄罗斯西西伯利亚，Imilorskoye油田的工人在检查输油管道阀门。REUTERS/Sergei Karpukhin

油价升至每桶60美元上方之际，俄罗斯已然质疑延长现有减产180万桶/日协议至明年底是否明智，因这可能促使美国产量大增。

俄罗斯若要达成预算平衡，其所需要的油价水准远低于OPEC龙头沙特；沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正准备在明年上市，因此若油价上涨将对沙特有利。

包括沙特和俄罗斯在内，六位来自OPEC及非OPEC产油国的部长级人士周三在维也纳开会，并建议将减产协议延长至2018年底。目前的减产协议将在3月到期。OPEC石油部长全体会议将在周四召开。

科威特石油部长马尔祖克在被问及委员会是否同意延长减产九个月时对记者说，“这是其中一个建议。”

不过，俄罗斯能源部长诺瓦克对减产期限就没那么肯定。

“市场尚未完全平衡。4月1日后有必要共同努力。大家已建议延长减产，明天将会讨论这类细节。”诺瓦克说。

几位知悉谈判内容的消息人士说，俄罗斯提出了一个选项，也就是万一油市过热，可在6月OPEC下次开会时检讨该协议。

“而事实上，6月进行检讨时，减产协议仅延长三个月，”咨询公司Petromatrix的Olivier Jakob说。

指标布兰特及美国原油价格周三连续第三日下跌，但布兰特原油仍高于每桶63美元。

沙特能源部长法力赫周三在监督会议称，减产有必要延长，因油市再平衡并未完成。

伊朗石油部长尚甘尼表示，他将同意延长减产六或九个月，以帮助市场恢复平衡。

**将讨论尼日利亚和利比亚的限产**

诺瓦克在会晤法力赫后对记者称，“我们认为，我们必须采取进一步措施来重新平衡市场...我们(与法力赫)有共识。”

谘询公司Energy Aspects的Amrita Sen指出，她相信沙特与俄罗斯间的争论在于时间的选择，而非其他什么实质性的问题。

“沙特认为目前就讨论退出的策略为时过早，因为恢复市场平衡的任务尚未完成。俄罗斯希望更快进行...”她说。

两名熟悉OPEC磋商的消息人士称，OPEC可能就将尼日利亚和利比亚产出上限分别定在180万桶/日和100万桶/日进行讨论。这两国迄今为止均未受减产约束，因其国内动荡且产量低于常态。(完)