焦点：OPEC采取行动限制尼日利亚石油产量 呼吁加强配合减产

路透俄罗斯圣彼得堡7月24日 - 石油输出国组织(OPEC)周一采取行动限制尼日利亚石油产出，并呼吁一些成员国加强执行减产，以帮助清除过剩的国际原油库存来支撑油价。

OPEC与俄罗斯牵头的几个非OPEC产油国已同意，从2017年1月至2018年3月每日共减产180万桶。

利比亚和尼日利亚获得豁免，以帮助他们的石油工业从多年的动乱中恢复。

减产协议曾在1月帮助油价回升至每桶58美元上方，但随后跌回45-50美元区间，因降低国际库存的努力所需时间比预期的更长。

美国页岩油生产商产量增加、以及利比亚和尼日利亚产量攀升，都已抵消减产协议的作用。

监督减产协议的OPEC和非OPEC产油国部长级委员会(JMMC)称，其已同意尼日利亚在产量从近期的170万桶/日达到180万桶/日并企稳后，便以限产甚至减产的方式加入该协议。

该监督委员会在俄罗斯圣彼得堡召开会议，并未说明此事将在何时发生，但称未来几周将追踪尼日利亚生产情况。

委员会并不支持利比亚限产，称近期内利比亚产量不太可能超过100万桶/日。2011年动荡爆发前，该国产能达140-160万桶/日。

受尼日利亚将限产消息、及沙特能源部长法力赫讲话提振，布兰特原油上涨约1%，结算价报每桶48.60美元。法力赫表示，沙特8月原油出口量将降至660万桶/日，因国内需求升温；这实际上意味着出口量同比下降100万桶/日。

他表示，全球库存减少了9,000万桶，但仍较工业化国家的五年均值高出约2.5亿桶。OPEC和非OPEC国家的减产以五年均值为目标。

**偏空情绪**

俄罗斯和沙特拉抬油价的压力越来越大。俄罗斯极度仰赖石油收入，该国明年将举行总统大选。沙特则需要更高的油价来平衡其预算并支持沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)明年的上市。

法力赫在监督委员会的会议上表示，“我们必须承认市场已转为偏空，有好几个关键因素正在加剧这些偏空情绪。”

法力赫表示，一些OPEC成员国对减产协议的执行较差，加上OPEC出口增加，导致油价走软。

沙特和科威特的减产幅度超过其承诺，但像阿联酋和伊拉克等其他国家的遵守情况相对较差。

“一些国家(遵守情况)持续落后，这是我们必须迎面解决的一个忧虑，”法力赫说，“出口现在成为影响金融市场的关键因素，我们需要找到一个方式，让可靠的出口数据与产出数据一致。”

法力赫表示，委员会与限产情况落后的国家进行了谈话，并称这些国家承诺改善减产执行情况，但未点名这些国家。

法力赫称，明年全球原油日需求料增长约140-160万桶，与2017年增幅相当，应会超过美国产量增幅。

JMMC主席国科威特表示，如果市场未能恢复平衡，OPEC可能召开包括尼日利亚在内的特别会议，并可能将现有减产协议延长至2018年3月以后。

除了沙特和科威特，该委员会成员国还包括俄罗斯、委内瑞拉、阿尔及利亚和阿曼。(完)