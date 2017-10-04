普京称与OPEC国家的减产协议可延长至2018年底

路透莫斯科10月4日 - 俄罗斯总统普京周三表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家之间达成的减产协议可以延长至2018年底，以缓解供应过剩局面。这一时间框架比其他各方建议的时间都长。

OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国之间的减产协议将于明年3月到期，每日减产约180万桶。

“大家都希望市场稳定。我认为，我们与OPEC的行动有利于全球经济，”普京在莫斯科参加一场能源论坛时表示，OPEC国家几位石油部长也参加了这次论坛。

“在我们决定是否延长协议时，我们会决定这个时间框架。但整体而言，如果谈到可能延长，则应至少延长至2018年底。”

普京的言论意味着，减产协议的延长时间有可能比其他官员提及的时间更长。沙特能源部长法力赫以及其他OPEC成员国部长曾暗示减产协议延长数月，但并非延至2018年底。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，周三他与其他国家能源部长会晤时讨论了把减产协议延至2018年底的可能性。诺瓦克会晤了委内瑞拉、卡塔尔和伊朗石油部长。

“他们也准备在必要时延长该协议，”诺瓦克对记者表示。

参加莫斯科会议的OPEC国家石油部长表示，他们在考虑延长该协议或加大减产力度。OPEC在5月开会时已将减产协议延长一次，但产油国迄今避免加大减产力度。

“还要看OPEC做出的集体决策和达成的一致看法，但我认为不会反对这一提议，”伊朗石油部长尚甘尼在被问及会上是否谈论加大力度或延长减产时对路透表示。(完)