独家：美国对俄制裁让西方公司钻空子 仍可助俄开采非常规油气

路透奥斯陆/莫斯科8月2日 - 路透的一份研究调查报告显示，美国对俄罗斯制裁计划留下的空子，让西方石油公司得以帮助俄罗斯开采一些技术难度最大的石油储藏，这可能破坏制裁本来想要实现的整体目标。

美国政府在2014年对俄施加制裁时，财政部曾表示，希望“阻碍俄罗斯对所谓前沿或非常规油气资源的开采能力”。

制裁举措的初衷是要阻止俄罗斯通过开发那些开采难度较大的油气储藏、来弥补其常规油井产出的下降。前者需要使用诸如压裂之类的更新型提取技术，而这一领域主要被西方技术所把持。

但自2014年以来三年过去了，挪威国家石油公司一直在帮助俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)开采非常规油气资源。与此同时，英国BP(BP.L)也在考虑发展一个类似的开采项目。

挪威国家石油公司并没有违反制裁规定，BP若这样做也不算违规。

美国在过去10年因为页岩油的开采，其石油产出明显提升，因此在制定制裁举措时，措辞间仅顾及到禁止西方公司帮助俄罗斯开发“页岩油储藏”，而没有提及其它较不常见的非常规油气储藏。

欧盟随后跟进，禁止对“位于页岩层、通过水力压裂法进行的”项目开展合作。

Rosneft及其西方合作伙伴的目标并非页岩油，而是钻探在石灰岩层的石油。石灰岩层位于页岩层下方更深的地层。

但地质学家则一致认为，尽管页岩层和石灰岩层的地质构造不同，但都富含非常规石油资源。这两个地层的石油都通过水力压裂法提取。

专家称，俄罗斯Domanik的石灰岩层原油储量可达数十亿桶；Statoil和Rosneft都在此处进行钻探。

关于俄罗斯的项目、制裁的措辞、以及是否计划调整制裁以纳入其它非常规石油资源，美国财政部及欧盟执委会外交事务和安全政策的发言人均未置评。

**Statoil改变说法**

2013年Statoil和Rosneft同意开发俄罗斯萨马拉(Samara)地区的12个地块时，二者称合资公司进行的是页岩油开采项目；此后一年西方对俄实施制裁。

在2013年6月和12月发布的媒体通告、以及当年的业绩报告中，Statoil称合资公司将发掘萨马拉地区的“页岩油”机会。该地位于伏尔加河流域。

2014年实施制裁后，该公司修改了其网站上所有新闻稿，用“石灰岩”替换了“页岩”一词，但并未修改2013年年报。该公司从那以后称该项目为石灰岩。

“在最初的新闻稿以及随后发布的信息中，我们使用了不精确的地质术语，”挪威国家石油公司发言人告诉路透，“在制裁实施后，我们注意到这一点。”

“之后我们进行了更正，现在使用精确的正确术语--石灰岩，”他补充说。该项目今年1月钻探了第一口油井。

“Domanik是石灰岩地层，不在欧洲及美国的制裁范围内。”

根据欧盟的制裁规定，油企必须获得本国政府的批准才能参与俄罗斯新的石油项目。

挪威国家石油公司的多数股权由挪威政府持有。该公司表示，已经“提交申请，并已收到挪威外交部就Domanik项目相关的预授权”。

在制裁实施后，俄油同样开始将该项目描述为石灰岩项目，但未修改以前称其为页岩的公告。

“按照美国对开发页岩的理解，把这些沉积物叫做页岩是不正确的，”一名俄油高管在给路透的邮件中称。

**BP也将参与开发**

据莫斯科物理技术学院下属的难开采资源工程技术中心估计，俄罗斯Domanik地区的石油储量约为规模巨大的Bazhenov页岩油资源的十分之一，美国能源资料协会(EIA)估计仅该地区就可能产出逾700亿桶石油。

2014年5月，距离对俄罗斯最严厉的制裁措施实施前仅数月时间，BP与俄油签署了一份类似的协议，开发奥伦堡地区Domanik的石油资源。奥伦堡在俄罗斯萨马拉东南大约400公里。

该项目尚未启动，一名BP驻俄罗斯发言人表示，该公司对于开采伏尔加-乌拉尔地区的难开发资源继续抱有兴趣。

他未进一步置评，但一名BP消息人士称该公司正在申请英国政府批准启动该项目。

最近10年以来，美国页岩油革命的结果让美国公司向市场供应大量石油。俄罗斯石油企业高管称，该国的页岩油和其他非传统石油储量可能与美国一样丰富。

随着西西伯利亚的传统、成熟油田的产量下降，这些资源储备可以让俄罗斯维持石油产量。(完)