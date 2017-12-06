新闻稿：亚太区信用状况改善 但尾部风险上升--标普

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墨尔本，2017年12月5日—由于一年前笼罩市场的恐慌情绪已基本消退，亚太区各经济体的信用前景变得更加光明。详见标普全球评级2017年11月29日发布于RatingsDirect的报告《2017年11月亚太区信用状况：前景变好，尾部风险变大》。

标普全球评级信用分析师曾永兴表示：“信用状况的上行趋势有望在2018年延续。我们预计全球各经济体总体上呈现上升态势，亚太区国家、特别是中国的GDP将保持增长。此外，境内及跨境融资环境虽然有所收紧，但仍然有利，预示着信用状况将会好于上年同期。”

依托于全球经济走强和电子产品需求增加，亚太区经济增长速度似乎已经加快。大约一半国家的电子产品出口都呈现繁荣局面，其中韩国、马来西亚尤为显着。十九大之后的中国也有可能保持强劲增长。通货膨胀和薪资上涨压力总体保持在可控水平，央行方面基本按兵不动。关于2018年经济展望的具体情况，请参阅2017年11月29日发布的《电子产品出口猛增提振亚太区宏观经济前景》。

由于信用状况改善，截至2017年10月31日亚太区正负评级展望占比相抵后数字已经从去年同期的-15%收缩为-7%。各行业展望的偏向情况详见我们于2017年11月30日发布的《2018年亚太区行业展望：中国债务问题与加息忧虑难掩向好势头》。

但是，尾部风险（影响大、概率小的威胁）却已变得更大。冲突风险（朝鲜）、政治风险、贸易风险（特朗普）时起时落，但始终挥之不去。与此同时，中国的债务规模和亚太区的资产价格继续攀升。因此，投资者撤回流动性（特别是从亚太区新兴市场撤回流动性）的风险仍在累积。我们仍将资产价格重置、中国债务隐患、流动性回流、地缘政治、贸易、冲突视为2018年亚太区面临的最大风险。

尤其值得注意的是，亚太区债务增长加速构成的威胁越来越大（详见12月4日发布的《2018年亚太区债务增长：速度快一点，风险大一点》）。我们预计2018年亚太区债务总额将增长8.4%，高于我们估算的2017年增速7.5%。

债务的增长有可能导致银行不良资产比率小幅提高。除此以外，债务规模膨胀的中国企业（包括政府关联实体）当中，有一些企业的财务风险状况本身就已经处于较高至很高的水平。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）