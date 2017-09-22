焦点：标普下调中国主权信用评级 因债务上升提高经济和金融风险

路透9月21日 - 标普全球评级周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。

标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。

标普称：“下调评级反映我们的评估，即长时间的强劲信贷增长提高了中国的经济金融风险。”标普称长期评级的展望为稳定。

标普在6月曾表示，“确实”存在降级的机率，将根据中国能否摆脱信贷带动增长的模式作出决定。穆迪在5月作出了类似的行动。

虽然标普此次调降使得其对中国的评级与穆迪和惠誉相同，但鉴于中共十九大将在几周后召开，此次调降的时机令人感到意外。中共十九大会有重大人事调整，并会设定未来五年的政策重点。

“这次调降适时地提醒当局，中国需咬紧牙关进行一些被留下来的、更痛楚的改革，主要是企业去杠杆及国企重组，”野村驻新加坡经济分析师Rob Subbaraman称。

“焦点需从增长数量转向增长质量。我希望中国在今年晚些时候将GDP增长目标调降至6-6.5%，或者根本不设定具体目标。这将是正面迹象。”

国际货币基金组织(IMF)今年曾警告称，中国信贷增长处在“危险轨道上”，并呼吁中国方面“果断行动”。此外，国际清算银行(BIS)去年9月也表示，信贷过度增长正在释出银行业在未来三年出现危机的信号。

国际货币基金组织(IMF)8月时表示，中国非金融部门债务总额相当于GDP的比例将从2016年的242%，增至2022年的近300%。

尽管对中国信贷持续强劲增长的担忧近几季加剧，但上半年GDP增长6.9%的增速超过预期；一些分析师称，下调评级不会对金融市场产生太大影响。

“这一决定已不是新鲜事，降评后标普对中国的评级与惠誉及穆迪相同。此举对金融市场的影响将非常有限，”瑞穗银行驻香港亚洲外汇策略师Ken Cheung表示。

“对于那些投资人民币计价债券的投资者而言，他们更关心的是对人民币的预期。下调评级的决定对资本流入的影响可能也有限。”

中国股市周四在调降评级消息出炉前就已收盘，人民币汇率对此反应不大。

标普指出，虽然风险正在增加，但中国政府近期加大控制企业杠杆水平的力度，有望稳定中期金融风险趋势。

“但我们预计未来两到三年的信贷增长速度仍不低，会继续推动金融风险逐步上升。”标普称。

标普还将中国的短期主权信用评级从“A-1+”下调至“A-1”。

“大家认识到这样的现实，尽管存在担忧，但当局并不打算以强力的方式控制信贷增长，”Oxford Economics驻香港经济分析师Louis Kuijs称。

的确，中国央行公布数据显示，8月新增人民币贷款1.09万亿元人民币；8月末人民币各项贷款余额同比增长13.2%，高于预期。[nL4S1LW351]

**进度不一**

分析师表示，今年中国降低金融风险的作为成效不一，而对于北京当局在防范债务危机风险方面是否行动够快、够果决，外界看法存在巨大分歧。

监管机关正积极介入以减少银行间借贷，而且已对一些风险较高的影子银行机构加以遏制。银行间借贷活动可能是最迫切的风险。

但分析师认为有必要进行更广泛的结构性改革。尽管信贷增长速度可能减缓，但今年新增银行贷款与社会融资总量可能触及纪录新高，继续超越经济增长。

近期一项路透分析显示，企业债增速快于去年，因为几乎没有企业借助获利增长来削减债务。

“中国的债信问题是我们所见过的各国中最严重的，这很可能是调降评级的理据，”伦敦Millennium Global Investments全球经济与策略主管Claire Dissaux表示。

“这些模型无法呈现的一个因素是机构的强度，例如银行业监管的透明度，以及央行的独立性。这一切都说明中国的评级或许还是太高了。”(完)