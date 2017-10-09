新闻稿：中国去杠杆政策可能施压银行资本与流动性水平--标普

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香港，2017年10月9日—在中国政府力促去杠杆后，中国银行业资产增速自2012年以来首次低于名义GDP增速。标普全球评级近日发布的报告《中国超常规去杠杆政策可能施压银行资本与流动性水平》如是表示。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“2017年1-8月中国银行业资产增速仅为5.5%，远低于此前五年的平均增速15.2%。该显着降幅源于政府明确的政策转向，从‘宽货币、宽信贷’ 转向‘中性偏紧货币、宽信贷’。我们认为当前的超常规政策可能会对国内银行的信用状况产生深远影响。”

我们预计未来两年国内银行的资本与流动性状况将趋紧。虽然银行融资成本可能已触顶，但随着银行逐步转嫁抬升的融资成本，同时贷款增速继续高于存款增速，企业和个人贷款利率可能进一步上升。这将导致利率上升引发负面循环、资产质量恶化和资本不足等尾部风险提升。

中国政府政策明确转向，从宽货币转为中性偏紧货币政策，以降低金融业与企业部门的财务杠杆，此举触发了银行业资产规模扩张的意外减速。去杠杆政策导致同业利率水平与波动性提高，进而促使同业和理财业务的资产大幅调整。此外，由于客户贷款依旧强劲增长，一年前银行业者还都是“追逐收益率”的心态，目前已迅速回归“存款第一”的心态。

廖强表示：“短期内市场流动性紧张的情况不太可能消除。虽然中国人民银行刚刚宣布对普惠金融业务达标银行实施定向降准政策，但该政策要到2018年1月1日生效，且主旨是为了鼓励普惠金融领域的小额信贷与小微企业贷款。”

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)