标普IT股指数刷新收盘纪录 走完17年漫长复苏之路

路透旧金山7月19日 - 经过漫长的17年，标准普尔信息科技(IT)股指数终于走出了互联网泡沫破灭后的复苏长路。

涵盖美国逾60家最大科技公司的标普IT指数周三上涨0.6%至纪录收盘高位992.29点，超越了上一次在2000年3月27日创下的纪录988.49。

IT类股指数已连涨第九个交易日，年内涨幅达22%，在2017年市场傲视群雄。苹果(AAPL.O)、Facebook(FB.O)、微软(MSFT.O)和英伟达(Nvidia)(NVDA.O)等数家重量级科技公司，引领IT类股的涨势。

1990年代末期，对互联网潜力的热捧推升了一波大涨，但最后，那些备受追捧的科技股或者像Pets.com一样关门，或者是濒临倒闭，最终市场重挫80%。

科技股的逐步复苏涵盖了社群媒体的兴起、云计算革命以及智能手机的发明，造就出苹果这个全世界最富价值的公开上市公司。

“17年变化太大。如今企业可能仍无法呈现获利，但它们有真正的事业，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示。“它们拥有数以十亿计的客户，而这是2017年和2000年科技热潮最大的不同之事。”

2017年迄今Facebook已上涨43%，苹果上涨30%，许多投资人担心科技股已经变得太昂贵了。

标普500科技股在6月时的预估市盈率高达19倍，为2007年美国金融危机前以来最高。科技股上个月大跌，引发外界担心该类股票的升势已告终了。

但即使标普500资讯科技股指数周三创下纪录高位，但和网络泡沫时代相比仍便宜。在2000年的前次高位时，其预估市盈率为48倍。

“科技环境已大不相同，”Ladenburg Thalmann资产管理主管Phil Blancato表示。“科技股欢欣鼓舞，但也有真正获利。”(完)