中国银行业协会称标普基于“亲周期”评级方法下调中国评级是简单片面的

路透北京9月26日 - 中国银行业协会称，标普基于“亲周期”评级方法下调评级，是简单片面的，这种做法有失公允，缺乏客观性和公信力，无异于“只见树木，不见森林”。

刊登在银行业协会新闻稿指出，标普仅仅关注了信贷增速高可能带来的风险，忽略了银行整体质量逐步改善的客观事实。中国银行业运行稳健，盈利水平较好，有较强风险抵补能力，不良资产规模在全球范围内也处于合理水平，外汇储备比较充足，可以预期，未来中国银行业会继续保持稳健运行，风险总体可控。

“标普此次下调中国主权评级的做法，说明其仅仅关注经济调整期的短暂波动，忽略了银行业宏观信用环境日趋良好的客观现实。”新闻稿称。

新闻稿称，中国债务对应着大量优质资产和稳定的现金流。无论是国有企业还是地方政府，都有许多有效益或可变现的资产，包括高速公路，城市地下综合管廊等，债务偿付能力总体较强，去杠杆的办法和手段较多。

协会称，在新常态的经济增长环境下，中国银行业为提高风险应对能力和市场竞争力，不再一味追求信贷规模扩大支持下的增长，一些银行开始主动向资本耗用低的轻型化银行发展；资金脱实向虚势头得到初步遏制；对实体经济的信贷支持力度进一步加强。

新闻稿指出，从政策层面来看，中国政府非常重视企业、政府债务问题，在去杠杠方面采取了大量措施，取得了积极成效，当然，去杠杆是一个逐步推进的过程。

且中国严控地方政府债务增量。要求地方政府加快转变发展理念，不能再走高负债拉动增长的老路。（完）

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