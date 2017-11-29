中国外管局副局长称外储的功能是平准市场需要 无心理关口之说（更新版）

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路透北京11月29日 - 中国国家外管局副局长陆磊周三称，外汇储备的功能是平准市场的需要，并没有心理关口之说；恰如本币吞吐起到了对通货膨胀逆周期的调节，储备吞吐是对跨境资本流动的逆周期调节。

他是在财经年会上做出上述表态的。他并指出，外汇储备应具有公开市场高频交易的能力，重在流动性管理，以保持吞吐的灵活性。

“无需将储备上升或者下降到某个临界线的时候称为心理关口，在我看来，只有需要，没有什么心理关口之说。”他称。

他并表示，与一般的国有金融资产不同，储备资产的首要目标并非保值增值，而是用于满足一国若干月的进口额、归还外债以及投资的需要。

“这几个需要都不仅仅是为了保值增值，而是要有流动性，以满足交易对手方及公众随时取用的需要，确保国家经济的安全。”他称。

同时，陆磊还提到，储备的消化来自于贸易和投资的合理用汇需求，按照防范系统性金融风险和管控的要求，结汇于民、用汇于民，表明储备的管理应坚持实体化而非机关化的方式。

“近期有用债管储备的说法，我很担心债的到期、长期和固定期限与外汇市场用汇的及时性之间不匹配，恐非市场稳定之福。”他称。

全国人大财经委副主任委员黄奇帆此前呼吁将中国外储由央行独自管理改至财政部和央行共同管理的“两元架构”，他指出，如果财政管理外汇，可以发行国债将资金输入中投公司等机构进行投资，“这种投资不讲15%回报，不讲10%回报，就最起码的5%回报，一年就会有上万亿的收入”，“而央行的外汇储备只能买国外比较好的债券，利息比较低”。（完）