南非财长称很难预测评级机构对预算案作何反应

路透开普敦10月26日 - 南非财长吉加巴(Malusi Gigaba)周四表示，很难预测评级机构会对他的首个中期预算作何反应，预算显示增长预期下调，政府债务上升。

吉加巴周三公布未来三年的政府支出计划之后，南非兰特兑美元ZAR=D3跌至10个月低点，公债价格也下跌。

“我很难预测评级机构会作何反应，”吉加巴在早餐会上表示。“我们宣布了这个坏消息，将预算公之于众，告诉大家情况不太好。”

吉加巴将财政部预测的今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比上调至4.3%，4月时预估为3.1%，他称因为经济增长疲软、收入短少以及救助处境困难的国企成本高昂等因素。

作为非洲工业化程度最高的国家，南非财政状况恶化已经导致评级机构降评的风险升高，但分析师预期评级机构可能等12月召开的非洲人国民大会(ANC)选出新任党魁之后再做行动。

非国大不论选了谁，此人都有可能在2019年大选时接替祖马担任南非总统。

“该预算对信用评级不利，年底前被调降至次投资级的概率加大。但我们认为，评级机构会等非国大12月份全国代表大会之后才行动，”RMB Global Markets在一份报告中称。

惠誉和标普将南非外币债券评级为次投资级，即“垃圾”级。但只有惠誉对该国本币债券的评级是垃圾级。

穆迪对南非外币及本币债的评级均较投机级高出一个级距。

标普和穆迪将在11月份检视南非评级。惠誉尚未发布检视南非评级的时间表。(完)