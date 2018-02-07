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February 7, 2018 / 1:44 AM / a day ago

南非政经：若特定条件满足，南非总统祖马将辞职--新闻网站

1 分钟阅读

* 非国大执行委员会原定周三开会决定祖马的命运

* 但会议被推迟

* 若特定条件满足，祖马就准备辞职--Times Live新闻

* 祖马辞职压力加大之际，南非兰特走高

路透约翰内斯堡2月6日 - 南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)周二推迟了本周晚些时候讨论总统祖马未来的关键会议。一家网络新闻服务援引消息人士的话称，如果特定条件得到满足，祖马就准备辞职。

非国大原本计划于周三在开普敦召开执行委员会会议，预示着可能重新提出免除祖马职务。现年75岁的祖马受腐败指控和经济下滑所困扰。

但有权要求祖马去职的全国执行委员会计划中的会议突然被推迟至2月17日的周末举行。

非国大秘书长Ace Magashule表示，周三的会议被推迟，以使两人能够就过渡事宜举行建设性会谈。

之后新闻网站Times Live引述消息人士报导称，在与拉马福萨敲定一系列前提条件后，祖马就会辞职。

Magashule出席了两位领导人的会议，他没有证实祖马是否同意辞职，不过Times Live报导称，其他非国大领导人称议定的协议将使祖马“体面地下台”。

路透未联系到非国大官员置评。

兰特兑美元周二持坚，因市场为南非总统祖马可能去职做仓位调整。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 龚芳/徐文焰)

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