《SAFT专栏》知识经济如何造成经济长期停滞

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月8日 - 想了解经济长期停滞、及其相关的低通胀低增长现象，首先要看信息经济的增长，以及无形资产的扩张。

机械设备等硬件(硬体)资产的增长及投资已放缓，而知识产权(智慧财产)等无形资产的企业投资则是大增。根据某些指标，知识产权在企业资本中的占比，1980年约为30%，到现在已经提高到近70%。

在信息经济中，企业对无形资产的依赖程度要高得多，不管是那些每晚熬夜工作的员工，或是这些员工创造出来的发展、体系或流程。广泛来说，这些都是无形资本或无形资产，阿姆斯特丹大学的一篇新论文认为，在最近几十年间，在经济成长、资产价格及经济不平等方面，这些无形资产扮演了关键角色。

“在‘长期停滞’假说中，转型至知识经济，以及随之而来的由实体资本转移至无形资本，是发达经济体在生产性投资上过度储蓄增加的一个主要原因，”博士研究生Robin Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。(here)

“利率下滑及长期资产价值上升，可以视为这个渐进过程的直接结果，这也让我们能够解释创新人士收入占比上升，信贷持续由生产性用途转移至资产融资用途(主要为住房)，以及家庭债务杠杆的上升现象。”

经济学家长久以来一直注意到无形资产的重要性日益增加，一些经济学家因而认为，无形资产在资产负债表的地位日增，造成企业举债及投资的困难度上升。毕竟，相较于以涡轮机作为担保品，如果担保品是一项专利权或一套程序，银行提供贷款的意愿可能更低。根据这套论调，这又导致企业倾向在资产负债表上囤积更多现金。(here db_name=AFA2014&paper_id=1579)

然而，这个时代的现况是，电动车厂商特斯拉宁愿发行垃圾债券筹措15亿美元，支应生产新车款所需资金，也不愿卖掉它价格高人一等的股票，而石油巨头巴西国家石油公司(Petrobras)也能轻松发行百年债券。因此，若要说企业心态保守是因为银行不借钱，实在没有什么说服力。这套论调可以用来解释资本支出趋势的变化，但不太能够说明资产价格及经济不平等恶化的趋势。

**货币政策使不上力**

上述论文的作者Dottling及Perotti认为，在生产力增速方面，无形资本及专业人才的脚步都超前了整体经济水准。这听起来没错：某个为3D生产程序写代码的员工，在生产力的改善幅度上，会高于传统上制造业那种3%年增率的水准。

随着生产力提升更多来自无形资产，企业也更加大力度投资于无形资产，这代表资本支出便会减少。虽然热门编码人才的市场行情已经大幅飙高，但企业往往是拿改善成果来作为支付，也因此更加强化了减少资本支出及借贷的循环。

这些“创新者”会获取到较多的无形资产价值，而整体的影响便是能够用于储蓄的资产供给减少。这推升了资产价格，而利率下滑，因为在信贷太多之际，太多资金追逐有限资产。

这也能说明经济不平等恶化的原因，因为企业把薪水派发那些无形资本的创造者，而不是那些实际执行创造者所创程序的具体人员。

由于能够供超额储蓄购买的资产变少，因此更多超额储蓄流向不动产。由于未能分享生产率增长的低职能劳工必须扩大借贷，才能买得起栖身之地，抵押贷款债务因而增加。

这一切最起码都和我们观察到的经济现象相呼应。

回想100年前的工业家：大型的钢铁、石油及汽车公司都是资本密集行业。反之，自动驾驶车创新密集程度和资本密集有其相似之处。

若这一切为真，那么可以得到一些潜在意涵：持续停滞的状况可能持续下去，至少会延续到无形经济开始出现需要庞大资本投资的项目。

货币政策可能会在刺激投资、推高通胀、以及带动低职能劳工薪资成长方面打败仗。举例来说，粉碎住宅市场泡沫、并推动低职能劳工就业，最终不会有什么好结果，就像我们目睹过的一样。

到最后，要让市场在产生创新下运作、同时达成符合民主且让人可以接受的收益配置，唯一办法或许是课税并进行再分配。(完)

(本文刊出时，James Saft并未对内文提及之证券有任何直接投资。他有可能以基金投资者的身分间接持有。您可透过jamessaft@jamessaft.com与其联络，或前往： blogs.reuters.com/james-saft 阅读更多原文专栏文章)