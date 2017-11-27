三星电子股价跌逾4% 之前摩根士丹利调降其评级

路透首尔11月27日 - 三星电子股价(005930.KS)周一跌逾4%至一个月低点，因摩根士丹利调降其评等，指因担心记忆体芯片业务的荣景可能很快触顶。

三星电子10月公布其第三季获利14.5万亿韩元，创纪录高位，主要受益于服务器和智能手机所需要的处理能力提高，带动了记忆体芯片价格上涨的“超级周期”，而投资者关注这种趋势会持续多久。

摩根士丹利周日发布研究报告，将三星评等由“表现超越同业”调降至“表现与同业一致”，并将其目标股价调降3.4%至280万韩元，称其记忆体部门获利明年料不会大幅增长。

“我们认为存在下行风险，因为NAND芯片价格在今年第四季已经开始反转。与此同时，2018年第一季后的DARM芯片供需趋势的能见度下降，“报告称。

0347GMT，三星电子股价重挫4.2%，报266万韩元，为逾一年来日内最大百分比跌幅。不过今年迄今该股仍累计涨逾47%，市值约在3,530亿美元。

一些分析师称，与SK海力士(000660.KS)等竞争对手相比，三星电子没那么可能受芯片价格的这种预期趋势的影响。SK海力士仅次于三星，是全球第二大记忆体芯片生产商。

HMC Investment & Securities分析师Greg Roh说道：“不言而喻，(市场)反应有点过头。”

Roh表示：“大家都知道NAND价格正在下滑，这实际上是刺激需求和增加出货所需的。此外，三星的强项是在用于固态硬盘(solid state drives，SSD)数据中心的NAND芯片，受到的影响并不大。”

SK海力士股价跌幅一度达到3.6%，为10月末以来最大日内跌幅。

三星电子10月时曾表示，预期2018年NAND和动态随机存取记忆体(DRAM)芯片的供给将继续吃紧。(完)