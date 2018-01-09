韩国三星电子初估第四季利润创纪录 不及市场预估

路透首尔1月9日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周二初估第四季营业利润跳增64%至新的纪录高点，但不及市场预期，因韩元升值以及年末奖金打压了利润。

三星电子称，10-12月利润或为15.1万亿韩元(141亿美元)，汤森路透对17名分析师所做调查的平均预估为15.9万亿韩元。

基于该初估，三星电子2017年营业利润可能达到53.6万亿韩元，年度利润将创出纪录高位，得益于动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格持续上涨。2016年公司利润为29.2万亿韩元。

第四季营收初估较上年同期增长24%至66万亿韩元，分析师平均预估66.8万亿韩元。

三星电子并未详述10-12月业绩情况，将在1月底发布详细财报。

分析师称，动态随机存取记忆体(DRAM)芯片(晶片)价格持续上涨，特别是数据中心服务器(伺服器)需求火热，已远远弥补了NAND芯片跌价及韩元强劲的影响。

但2018年半导体前景不明朗，11月初时三星电子股价已较纪录高位回落9.6%，因部分投资者担心记忆体芯片的荣景可能结束。

用于数码相机和通用串列汇流排(USB)装置的NAND闪存已进入下降周期；一些分析师称，今年稍后DRAM市场的情况也将趋软。

不过，其他人预计DRAM供应在2018年全年仍将保持紧俏，因谷歌(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Facebook (FB.O)等都在扩大数据中心以满足云储存及计算需求。

分析师预计智能手机和其他移动产品料可为三星电子第四季贡献17%获利。但分析师说，由于在欧洲和亚洲等市场有中国对手激烈竞争，所以这块业务的前景也有不确定性。

数据供应商Counterpoint的研究主管Tom Kang说，三星电子移动部门的出货在2018年应可“温和”增长约1-2%。

分析师预计，受助于使用在苹果iPhone及三星自家产品的有机发光二极体(OLED)销售佳绩，三星显示器获利今年有望成长。

三星电子等韩国出口商将密切关注韩元在2018年的走势。韩元兑美元周一最高升至1,058.8，创下逾三年来最强水准。(完)