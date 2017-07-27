三星电子第二季获利创新高 预计芯片荣景继续

路透首尔7月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四表示，预计当前季度记忆体芯片荣景将继续保持，之前该公司公布截至6月的三个月录得创纪录的营业利润。

外界广泛预期，这家全球最大的记忆芯片、智能手机和电视机生产商今年全年获利将刷新纪录。

“展望第三季，本公司预计半导体行业的有利局面将保持下去，但总体获利环比可能略有下降，因显示面板和移动业务获利趋软，”三星在声明中表示。该公司市值在亚洲位列第三。

三星在一份监管文件中表示，第二季营业利润同比增长72.7%至14.1万亿韩元(126.7亿美元)。7月时的预估为14万亿韩元。

第二季营收增长19.8%至61万亿韩元，也符合其先前的初估。

芯片业务是三星的主要获利来源，该部门第二季获利增至8万亿韩元，上年同期为2.6万亿韩元。客户对设备的性能要求更高，加上供应紧张，推动动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND芯片价格双双上涨，扩大了利润率。

移动设备部门第二季获利4.1万亿韩元，低于上年同期的4.3万亿韩元。苹果(AAPL.O)是该部门的竞争对手。

一些分析师和基金经理称，三星新旗舰机型盖乐世S8智能手机的销售未如市场预期般超越S7那么多。不过三星电子IT暨移动通信事业部无线事业部部长高东真称，S8和S8+机型4月以来的累积销量较前版机型高15%。

获利创新高之际，正值三星电子副会长李在熔遭到拘留，他因涉入前韩国总统朴槿惠贪腐丑闻案而受审。他已否认有不法行为。

一首尔法院发言人士表示，外界普遍预期下级法院会在李在熔当前拘留期于8月27日届满前做出裁决。

三星电子周四并宣布回购价值1.7万亿韩元的普通股股票，并注销价值2万亿韩元的自家股票。

在财报出炉后，三星电子股价上涨1%；韩股综合股价指数.KS11则小升0.3%。(完)