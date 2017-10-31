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三星电子第三季获利增长近两倍 创历史新高
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2017年10月31日 / 凌晨1点27分 / 1 天前

三星电子第三季获利增长近两倍 创历史新高

1 分钟阅读

路透首尔10月31日 - 三星电子(005930.KS)周二表示，将在2018-2020年支付约29万亿韩元股息，该公司公布截至9月的三个月录得创纪录的营业利润，记忆体芯片业务获利创纪录带来提振。

这家全球最大记忆体芯片、智能手机和电视机制造商表示，记忆体芯片的供不应求超级周期将持续下去，因为服务器和移动设备所需要的处理能力比以往都要高。

“2018年，公司预计获利增长将主要来自电子元件业务，因为记忆体市场情况可能依然有利，该公司预计柔性有机发光二极体(OLED)面板营收将增长，”这家韩国科技业巨头在声明中表示。

三星料将实现创纪录的全年获利，分析师预计，由于记忆体芯片价格坚挺以及苹果(AAPL.O) iPhone X使用的OLED屏幕热销，第四季业绩会更好。

三星电子亦公布未来三年股东回报政策，将股东回报金额与自由现金流之比由目前的30-50%区间上调至50%。

三星电子在监管文件中称，第三季营业利润较上年同期增长近两倍，至14.5万亿韩元(129.1亿美元)，符合其稍早的初估。

营收跳升29.8%至62万亿韩元，亦与公司初估相符。

芯片业务是三星电子最大的获利来源，该部门营业利润达创纪录的10万亿韩元，高于上年同期的3.4万亿韩元。客户对更强大设备的需求、以及供应受限推高了动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND存储芯片的价格，从而提高了利润率。

移动业务方面，去年召回存在起火风险的Note7手机的影响已经消散，移动业务获利从去年的1,000亿韩元增至3.3万亿韩元。

分析师称，自从9月中旬高端机型盖乐世Note 8上市以来，其销量已超过400万部，弥补了2017年早些时候上市的盖乐世S8销售放缓的影响。

三星电子执行长兼副会长权五铉10月13日宣布计划退出管理层。

他的离职导致一些关键职位出现空缺，包括记忆体芯片等零部件业务主管，显示器业务主管，董事长和一个董事席位。

三星电子公布业绩后不久股价下跌0.7%，韩国综合股价指数(KOSPI)持平。(完)

编译 王颖/许娜/王灿；审校 王丽鑫/李婷仪/徐文焰

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